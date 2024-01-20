İlave istihdama teşvikin süresi uzatıldı: İşçi başına 221 bin 400 lira!

1.8 MİLYON İŞLETMEYE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ



Komisyon'da kabul edilen teklifle ocak-aralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. Bu durumda asgari ücret desteğinin yıllık maliyetinin yaklaşık 56.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Asgari ücret desteği ile, asgari ücret düzeyine yakın kazanç bildiriminde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenerek asgari ücret artışından kaynaklı işten çıkarmaların ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanıyor. 2023'te verilen asgari ücret desteği 34 milyar lira hesaplanırken, 2016'dan bu yana verilen destek toplamı 85.4 milyar liraya ulaştı.

İŞSİZ OLANLARA ÖNCELİK



Özel politika gerektiren gruplar içinde yer alan en az 6 aydır işsiz kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ile bu grupları ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştırmak isteyen özel sektör iş yerleri bu değişikliğin hedef kitlesini oluşturuyor. 650 bin sigortalı için maliyeti bu yıl 24.6 milyar lira, 2025 yılında 32.7 milyar lira, 2026'da devam etmesi halinde ise 37.6 milyar lira hesaplanıyor.

Uygulamasına devam edilecek teşvikten yararlanma şartları, temel olarak sigortalı yönünden 6 aydır işsiz olma; iş yeri yönünden ise kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi olarak sıralanıyor. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında yani yüzde 20.5 bir destek sağlanıyor. Bu yıl için 4 bin 100 ila 30 bin 753,84 lira tutarında destek sağlanması planlanıyor.