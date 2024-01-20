SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekli tahsis no sonu 0 2 4 6 8 olanlara yeni süper jest açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için müjde

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeler gündemde. Özellikle memur emeklileri, yüzde 49.25 oranında bir zam ile maaş farklarını almaya hazırlanıyorlar. Bu ay enflasyon verilerinin beklenmesi nedeniyle maaşlar zam yansıtılmadan yatırıldı, ancak önümüzdeki günlerde zam farkları hesaplara yansıtılacak. 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Böylece bu ay 7 bin 500 lira alan emeklilere 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmiş olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:15 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:15
Emekli tahsis no sonu 0 2 4 6 8 olanlara yeni süper jest açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için müjde

Emekli tahsis no sonu 0 2 4 6 8 olanlara yeni süper jest açıklandı. Ek zam farkı geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ek zamdan faydalanacak. Ocak maaşlarına yüzde 37.57 oranında zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi zaten yansıtılmıştı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen yeni düzenleme ile ek zam farkları da yasalaştıktan sonra ödenecek.

YENİ HESAPLAMA SİSTEMİ

Taban Maaş 10 Bin Lira: Yasal düzenlemenin ardından kök aylıklar yüzde 42.6 oranında yeniden hesaplanacak. Hesaplama sonrasında 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Böylece, bu ay 7 bin 500 lira alan emeklilere 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmiş olacak.

ZAM FARKLARI NASIL ÖDENECEK?

Zam Farklarının Hesaplanması: Emeklilerin alacakları zam farkları, Aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6 oranındaki artış yansıtılarak hesaplanacak. Bu hesaplamanın ardından oluşan ek zam farkı, hesaplara yatırılacak.

Emeklilere En Az 4.864 TL Zam: Yapılan yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. Bu artış, en az 4 bin 864 lira olarak emeklilerin hesaplarına yansıyacak. 3 aylık zam farkı alacak emeklilere ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.

KİME, NE KADAR YATIRILACAK?

Kök aylık, yüzde 37.57 oranında artırılarak hesaplanacak.
Aylığın yüzde 4-5'i arasında değişen oranda ek ödeme yapılacak.
Kök aylık ve ek ödemenin toplamı 7 bin 500 liranın altında kalmışsa, ilave ödeme yapılacak (5510 Ek 19 kapsamında).

FARK HESAPLAMASINA DAİR BİLGİLER

Fark hesaplaması şu adımlarla yapılacak:

Aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6 oranında artış eklenerek hesap yapılacak.
Yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme miktarı belirlenecek.
Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak. Oluşan ek zam farkı ödenecek.
Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, maaş gününde 7 bin 500 lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark ödenecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
CHP’de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Orhan Sümer’i nasıl tehdit etti?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde villa vurgunu! Depreme dayanaksız zeminde kum ve kömüre rastlandı: Toplam değeri 8 milyar 640 milyon TL proje yıkılacak
SON DAKİKA