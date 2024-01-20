Emekli tahsis no sonu 0 2 4 6 8 olanlara yeni süper jest açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için müjde

Emeklilere En Az 4.864 TL Zam: Yapılan yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. Bu artış, en az 4 bin 864 lira olarak emeklilerin hesaplarına yansıyacak. 3 aylık zam farkı alacak emeklilere ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.