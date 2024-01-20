Emekli tahsis no sonu 0 2 4 6 8 olanlara yeni süper jest açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için müjde

Emeklilere En Az 4.864 TL Zam: Yapılan yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. Bu artış, en az 4 bin 864 lira olarak emeklilerin hesaplarına yansıyacak. 3 aylık zam farkı alacak emeklilere ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.
KİME, NE KADAR YATIRILACAK?
Kök aylık, yüzde 37.57 oranında artırılarak hesaplanacak.
Aylığın yüzde 4-5'i arasında değişen oranda ek ödeme yapılacak.
Kök aylık ve ek ödemenin toplamı 7 bin 500 liranın altında kalmışsa, ilave ödeme yapılacak (5510 Ek 19 kapsamında).
FARK HESAPLAMASINA DAİR BİLGİLER
Fark hesaplaması şu adımlarla yapılacak:
Aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6 oranında artış eklenerek hesap yapılacak.
Yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme miktarı belirlenecek.
Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak. Oluşan ek zam farkı ödenecek.
Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, maaş gününde 7 bin 500 lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark ödenecek.