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Bundan böyle 48, 49, 50, 52 yaşında erken emeklilik hayal değil! EYT'nin B takımında parola değişti! 3500-3600-4000-4500 primle 2000 sonrası sene denkliği

Türkiye'de emeklilik süreci, belirli prim ödeme ve hizmet yılı şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Fakat EYT için gerekli diğer şartları sağlamalarına rağmen prim günü eksikliği nedeniyle emeklilik hakkını kaçıranlar için yeni şartlar ortaya çıktı. Bu kişiler için mevcut olan 8 farklı formül devreye girdi. Bu formüller, emeklilik yaşını beklemeden, belirli şartları yerine getirerek emeklilik hakkı kazanmalarına olanak tanıyor. İşte erken emeklilik formülleri...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 19:50 Güncelleme 18 Ocak 2024, 19:50
Bundan böyle 48, 49, 50, 52 yaşında erken emeklilik hayal değil! EYT’nin B takımında parola değişti! 3500-3600-4000-4500 primle 2000 sonrası sene denkliği

Türkiye'de emeklilik şartları, cinsiyet ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösteriyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi önemli bir kriter olsa da emeklilik hakkını kazanmak için sadece sigortalılık süresi yeterli değil. İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için yasalarımızda bulunan 8 temel imkan...

1 ÇOCUKLAR

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

2 ASKERLİK

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor. Hatta bu imkan sayesinde 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olmasına rağmen borçlanarak EYT'den emekli olan çok sayıda sigortalı da bulunuyor.

3 ON YIL PRİM

Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

4 YÜZDE 60 RAPOR

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor. Yaş şartı aranmıyor.

5 VERGİ İNDİRİMİ

Engelliler en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

6 YIPRANMA PAYI

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

7 ANNEYE PRİM

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

8 GURBETÇİYE AVANTAJ

Yurtdışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımız bu süreleri satın alarak Türkiye'de çalışmadan emeklilik hakkına kavuşuyor. Erkek sigortalılar yurtdışında 18 yaşından sonra çalıştıkları süreleri kadınlar ise 18 yaşından sonraki süreleri satın alabiliyor.

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