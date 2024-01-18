Bundan böyle 48, 49, 50, 52 yaşında erken emeklilik hayal değil! EYT’nin B takımında parola değişti! 3500-3600-4000-4500 primle 2000 sonrası sene denkliği

Türkiye'de emeklilik şartları, cinsiyet ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösteriyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi önemli bir kriter olsa da emeklilik hakkını kazanmak için sadece sigortalılık süresi yeterli değil. İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için yasalarımızda bulunan 8 temel imkan...



1 ÇOCUKLAR Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.