EYT sonrası 2 aşamalı erken emeklilik tablosu çıktı! 1999-2000 arası SGK'lılar listeye alındı! 1-2 yıl değil 5 yıl sigortayı geri çekecek! 55-58-59 yaşındakiler...

1 Türkiye'de sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilecek olan yeni reformlar kapsamında, ilk adım Bağ-Kur'lular için atılıyor. Planlanan değişiklikle, 1 milyon Bağ-Kurlu vatandaşın emeklilik için gereken prim gün şartı bin 800 gün yani 5 yıl azaltılacak. Bu önemli değişiklik, çalışmaların hızla devam ettiği bir süreç içerisinde hayata geçirilecek.

2 2023, sosyal güvenlikte tarihi reformlara imza atılan bir yıl oldu. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 1.8 milyon kişinin daha aylığa kavuşması bekleniyor.