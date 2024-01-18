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EYT sonrası 2 aşamalı erken emeklilik tablosu çıktı! 1999-2000 arası SGK'lılar listeye alındı! 1-2 yıl değil 5 yıl sigortayı geri çekecek! 55-58-59 yaşındakiler...

Sosyal güvenlik sisteminde önemli değişikliklere yönelik yeni reformlar kapıda. Bu kapsamda atılan ilk adım, Bağ-Kur'lu sigortalıları ilgilendiriyor. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartlarında önemli bir azaltma öngören çalışmalar, sosyal güvenlikte önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. İlgili çalışmanın detayları şu şekilde...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 13:21 Güncelleme 18 Ocak 2024, 13:21
EYT sonrası 2 aşamalı erken emeklilik tablosu çıktı! 1999-2000 arası SGK’lılar listeye alındı! 1-2 yıl değil 5 yıl sigortayı geri çekecek! 55-58-59 yaşındakiler... 1

Türkiye'de sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilecek olan yeni reformlar kapsamında, ilk adım Bağ-Kur'lular için atılıyor. Planlanan değişiklikle, 1 milyon Bağ-Kurlu vatandaşın emeklilik için gereken prim gün şartı bin 800 gün yani 5 yıl azaltılacak. Bu önemli değişiklik, çalışmaların hızla devam ettiği bir süreç içerisinde hayata geçirilecek.

EYT sonrası 2 aşamalı erken emeklilik tablosu çıktı! 1999-2000 arası SGK’lılar listeye alındı! 1-2 yıl değil 5 yıl sigortayı geri çekecek! 55-58-59 yaşındakiler... 2

2023, sosyal güvenlikte tarihi reformlara imza atılan bir yıl oldu. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 1.8 milyon kişinin daha aylığa kavuşması bekleniyor.

EYT sonrası 2 aşamalı erken emeklilik tablosu çıktı! 1999-2000 arası SGK’lılar listeye alındı! 1-2 yıl değil 5 yıl sigortayı geri çekecek! 55-58-59 yaşındakiler... 3

Ek gösterge düzenlemesinin hayata geçtiği 2023 yılında, sözleşmeliye kadro, memura-emekliye ek zam gibi pek çok önemli adım da atıldı. Ayrıca Bağ-Kur'lular, ev hanımları ve gençler için pek çok düzenleme için kollar sıvandı. Bu adımların da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.

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