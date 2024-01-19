TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ödeme tarihleri! 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar? Emekli, memur 2024 maaş farkı hesaplama robotu! 19,20,21,22 Ocak...

Maaşları yatmaya başlayan emekliler, fark ödemelerini ne zaman alacakları konusunda merak içindeler. Emeklilere yapılacak olan fark ödemeleri, belirlenen ödeme tarihlerinde gerçekleşecek. İşte 14 günlük maaş farkı hesaplama ve tüm detaylar...
Maaşları yatmaya başlayan emekliler, fark ödemelerini ne zaman alacakları konusunda merak içindeler. Emeklilere yapılacak olan fark ödemeleri, belirlenen ödeme tarihlerinde gerçekleşecek. İşte 14 günlük maaş farkı hesaplama ve tüm detaylar...
EK ÖDEME E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
E-devlet üzerinden emekli aylık bilgisi sorgulaması yapıldığında, "aylık tutar" bölümü kök maaşı, "ek ödeme tutarı" ise yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 EK 19 Miktarı" ise aylığı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Bu zam hesaplamasında önce kök aylığa zam uygulanıyor, ardından yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?
15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı olarak alacak. Memurların zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılıyor. Maaş farklarının da kısa bir süre sonra ödenmesi bekleniyor.
4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde zamlı emekli maaşı ödemesini aldı.
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde zamlı emekli maaşı ödemesini aldı.
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.
4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.