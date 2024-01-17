2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! Ne kadar maaş alacağım? SGK 2024 SSK, Bağ-Kur, EYT refah payı dahil maaş hesaplama!

uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin. Cinsiyetiniz, Doğum tarihiniz, Maluliyetinizi ve erken yaşlanma, Hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayınız, Diğer sandıklara ait gün sayınız, Askerlik/Sanatçı gün sayınız, Fiili gün sayınız, Yurtdışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin. Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum? SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz bir sayfa bulunmaktadır.

Emekli Maaşımın Ne Kadar Olduğunu Nasıl Öğrenirim?

SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşlarını, hizmet dökümlerini ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilirler. Emekli maaşınızı ve diğer detayları öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.