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2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! Ne kadar maaş alacağım? SGK 2024 SSK, Bağ-Kur, EYT refah payı dahil maaş hesaplama!

Uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından emeklilik günleri, birçok kişi için hayalini kurdukları bir dönemdir. Ancak emeklilik öncesi merak edilen en önemli sorulardan biri, "Bugün emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusudur. Türkiye'de emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim miktarı ve çeşitli kriterlere dayanmaktadır. Bu kriterler arasında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi faktörler bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 23:17 Güncelleme 17 Ocak 2024, 09:37
2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! Ne kadar maaş alacağım? SGK 2024 SSK, Bağ-Kur, EYT refah payı dahil maaş hesaplama!

Emeklilik dönemi planlamalarında en önemli unsurlardan biri olan emekli maaşı hesaplaması, kişilerin gelecekteki mali durumlarını anlamalarına yardımcı olur. SGK'nın sunmuş olduğu emekli maaşı hesaplama robotu ve e-Devlet platformu, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere kullanışlı araçlar sunmaktadır.

EMEKLİ MAAŞ EK ZAM TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumunun emekli maaşı hesaplama sistemi kullanılarak emekli maaşınızı öğrenmek artık oldukça kolay. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında 3 farklı sigorta sistemi bulunmaktadır: 4A, 4B ve 4C. Her bir sistemin kendi emekli maaşı hesaplama yöntemleri vardır.

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu:

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adınızı, Nüfus ilinizi, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu:

uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
TC Kimlik numaranızı, Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu:

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi, Başlangıç ve bitiş tarihi, Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan 'Hesapla' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum?
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz bir sayfa bulunmaktadır.

uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.
Cinsiyetiniz, Doğum tarihiniz, Maluliyetinizi ve erken yaşlanma, Hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayınız, Diğer sandıklara ait gün sayınız, Askerlik/Sanatçı gün sayınız, Fiili gün sayınız, Yurtdışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.
Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Emekli Maaşımın Ne Kadar Olduğunu Nasıl Öğrenirim?
SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşlarını, hizmet dökümlerini ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilirler. Emekli maaşınızı ve diğer detayları öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.

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