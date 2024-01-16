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1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı tablosu!

Emeklilere yönelik ek zam düzenlemesi, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, bakanların sunduğu öneriler ve yapılan analizler doğrultusunda alınacak kararlar, emeklilerin maaşlarına ne şekilde yansıyacak sorusunu cevaplayacak. Peki, 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 16:42 Güncelleme 16 Ocak 2024, 16:42
1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı tablosu!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü, ocak ayında yapılan zamdan sonra ek bir zam beklentisiyle dolu. Emeklilere ocak ayında uygulanan yüzde 37,57'lik zammın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kabine'de görüşülecek olan ek zam düzenlemesi emeklileri yakından ilgilendiriyor.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlara yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.

Buna göre; Emekliye yapılacak olan ek zam tutarı, Kabine toplantısının ardından netleşecek.

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

EK ZAM SONRASI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Emekli zamlarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması yönündeki hazırlıklar, iki ayaktan oluşuyor. Bu kapsamda, öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için nasıl bir adım atılacağı üstünde duruluyor.

Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşının, daha önce kamuoyu gündemine gelen 11 bin 500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin yüzde 55'inin "en düşük maaş alan" grubuna gireceği öngörülüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

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