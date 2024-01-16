1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 kalem kalem SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı tablosu!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü, ocak ayında yapılan zamdan sonra ek bir zam beklentisiyle dolu. Emeklilere ocak ayında uygulanan yüzde 37,57'lik zammın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kabine'de görüşülecek olan ek zam düzenlemesi emeklileri yakından ilgilendiriyor.
EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlara yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.
Buna göre; Emekliye yapılacak olan ek zam tutarı, Kabine toplantısının ardından netleşecek.
DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.