Emekliye %5.03 ek zamlı maaş tablosu! 7.500, 7.600, 7.900, 8.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisinin İLAVE ZAM ile yeni maaş listesi netleşti! %42 maaş farkı...

1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yapılacak ek zam ve en düşük emekli aylığına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruya göre, emekli maaşlarına eklenen refah payı ile birlikte emekli kök maaşlarında yüzde 5'lik bir artış gerçekleştirilecek. Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli maaşları belirlendi ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak açıklandı.

2 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem kök aylığına yansıtılan zam oranı hem de taban aylık ödemesi yükseltildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını 5.03 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya, taban aylık ödemesini de 7 bin 500 liradan yüzde 33.3 artışla 10 bin liraya yükselttiklerini duyurdu. Emeklilere maaş ödemeleri bugün başlarken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam düzenlemesinin de bu hafta Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Peki kök aylıklar nasıl değişecek? 10 bin lira düzenlemesi nasıl uygulanacak? Hesaba ne kadar yatırılacak? Dul ve yetimlerin ödemeleri ne kadar artacak? İşte detayları… Kök maaş hesaplaması nasıl yapılır? | VİDEO