Kök maaşımı nasıl öğrenebilirim? En düşük emekli kök maaşı ne kadar oldu 2024? SSK - BAĞ-KUR kök maaş öğrenme ekranı e-Devlet!

E-DEVLET EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.

İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.