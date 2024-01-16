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Kök maaşımı nasıl öğrenebilirim? En düşük emekli kök maaşı ne kadar oldu 2024? SSK - BAĞ-KUR kök maaş öğrenme ekranı e-Devlet!

Kök maaş hesaplama e-Devlet ekranı vatandaşlar tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. Emekliye ek zam konusunun görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirten Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi. Peki, kökö maaşımı nasıl öğrenebilirim?

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 19:35 Güncelleme 16 Ocak 2024, 19:46
Kök maaşımı nasıl öğrenebilirim? En düşük emekli kök maaşı ne kadar oldu 2024? SSK - BAĞ-KUR kök maaş öğrenme ekranı e-Devlet!

Emekli kök maaş nasıl hesaplanır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

E-DEVLET EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.

İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

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