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Tapuda artık bu belge isteniyor! 2 hafta zamanınız var! Arsa ve tarla sahiplerine uyarı...

Yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda, çiftçilere ait tarımsal faaliyet kayıtlarının her yıl Mart ayında 15 gün boyunca askıya çıkarılması planlanmaktadır. Bu süreç, çiftçilerin ve ilgili diğer tarafların kayıtları gözden geçirip, varsa gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için önemli bir olanak sağlamaktadır. Bu yeni düzenleme, tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf ve düzenli bir şekilde kaydedilmesini amaçlamaktadır. Her yıl Mart ayında 15 gün süresince askıya çıkarılacak kayıtlar, çiftçilerin ve diğer ilgili tarafların, kayıtlar üzerinde inceleme yapmalarını ve yanlışlık veya eksikliklerin düzeltilmesini kolaylaştıracaktır.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 09:20 Güncelleme 16 Ocak 2024, 09:20
Tapuda artık bu belge isteniyor! 2 hafta zamanınız var! Arsa ve tarla sahiplerine uyarı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak için oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Arsa ve Arazi Sahipleri İçin Yeni Düzenlemeler

Yapılan değişikliklerle, taahhütname kapsamındaki arazilerin belirlenmesi için yeni yöntemler getirildi. Bu yöntemler arasında, üretim yılına ait uydu görüntüleri ve tespit komisyonlarının kararları bulunmaktadır. Bu durum, arsa ve arazi sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bir konudur.

Mirasçılar ve Hissedarlar İçin Önemli Noktalar

Değişiklikler, mirasçılar ve hissedarlar açısından da önemli hükümler içermektedir. Örneğin, taahhütname kapsamındaki arazilere ilişkin olarak, mirasçılar veya hissedarlar üretim yılı içinde itiraz etmeleri durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına göre düzenlenecek. Bu, miras yoluyla araziye sahip olanlar için önemli bir hak sağlamaktadır.

15 Gün Süre ve İtiraz Hakları

ÇKS kayıtları, her yıl mart ayında 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Bu süre zarfında, hissedarlar ve mirasçılar dışında yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak. Bu, arazi sahiplerinin belirtilen süre içinde hareket etmelerinin önemini vurguluyor.

Tapu Sicilinde Kayıtlı Malikler ve Miras Hakları

Eğer tapu sicilinde kayıtlı malik ölmüşse ve miras hakkı tescil edilmemiş araziler söz konusuysa, bu araziler 'intikali yapılmamış araziler' olarak değerlendirilecek. İntikali yapılmamış araziler için taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecek. Bu, miras yoluyla araziye sahip olan bireyler için önemli bir düzenlemedir.

Hisse Oranları ve Başvuru Süreçleri

Başvuru yapılan arazide hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname talep edilecek. Bu, arazi paylaşımı konusunda belirsizlik yaşayan hissedarlar için önemli bir noktadır.

Bu yönetmelik değişiklikleri, ÇKS'nin daha etkili ve güncel verilere göre yönetilmesini hedefliyor. Çiftçiler, arazi sahipleri, mirasçılar ve hissedarlar için getirilen bu yeni düzenlemeler, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasında önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle, taahhütname süreçleri, arazi ve arsa yönetimi, miras hukuku ve itiraz hakları konusunda yapılan değişiklikler, ilgili tarafların dikkatini gerektiren konulardır.

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