SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Enerjide 2030’a giden yol haritası! Aydınlatma direkleri elektrikli otomobilleri şarj edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Planı’nı açıkladı. Buna göre, aydınlatma direkleri araç şarj istasyonu olarak kullanılabilecek. Trafik lambasının süresini yapay zeka ayarlarken çok benzin yakan çok vergi ödeyecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 08:53 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:02
Son dakika: Enerjide 2030’a giden yol haritası! Aydınlatma direkleri elektrikli otomobilleri şarj edecek

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerine yönelik eylemler belli oldu. Buna göre, aydınlatma direği ünitelerinin araç şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi sağlanırken, trafikte araç ve insan yoğunluğunu tespit edebilen yapay zeka uygulamalarıyla, sinyalizasyon süreleri ayarlanacak. Yüksek yakıt tüketimine sahip araçların daha fazla vergi ödeyeceği bir vergi sistemi için etki analizi yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı "Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilecek eylem ve stratejiler belli oldu.

EMLAKTA ENERJİ BELGESİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Strateji belgesinde, Türkiye'nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2000 yılına göre yüzde 42 azaltılması ve 2024-2030 döneminde toplamda 37.1 MTEP (milyon ton petrol eşdeğeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya konuluyor. Belgede yer alan stratejik amaçlar uyarınca; yeşil dönüşümü ve enerji verimliliğini teşvik edecek yatırımlar ve yenilikçi finansman araçları desteklenecek, binalarda enerji verimliliği için kamunun öncülük yapacağı iyileştirme programı yürütülecek. 61 eylem ve 265 faaliyete yer verilen eylem planında bulunan maddelerden bazıları şöyle:

- Gayrimenkul ilanlarına yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilgisinin eklenmesi için gayrimenkul sektörüyle işbirliği yapılacak.

- Konutlar için sunulan yalıtım kredisi imkanı gözden geçirilecek ve etkinliği artırılacak.

- Binalarda enerji verimliliği konusu mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilecek.

- Mevcut doğal gaz hatlarının alternatif gazları (sentetik gazlar, hidrojen vb.) taşımaya uygun hale getirilmesi için mevzuat çalışması yürütülecek.

- Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları, alanları oluşturulacak.

BÜYÜK TONAJLI ARAÇ YASAĞI
- Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak bu bölgelere büyük tonajlı araçların ve otomobillerin girmesini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak.

- Aydınlatma direği ünitelerinin şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi için teknik şartnamelerde düzenlemeler yapılacak.

- Şarj istasyonlarında zaman ve konum bazlı dinamik fiyatlandırma yapılacak.

- Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek ve bu sayede sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek.

- Yüksek yakıt tüketimi veya emisyon değerine sahip araçların daha fazla vergi ödeyeceği bir motorlu taşıt vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik etki analizi çalışması yapılacak.

- Piyasaya sürülen tüm araçların CO2 emisyonu bilgilerinin kaydedildiği bir veri tabanı oluşturulacak.

- Kamu binalarının mimari, elektrik, otomasyon, mekanik ve iklimlendirme projeleri, bölgesine özgü özellikler ve iklim koşullarına göre hazırlanacak.

OTOBÜSE GÜZERGAH AYARI
- Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışma yapılacak.

- Toplu taşıma araçlarının kat ettikleri yolların uzunluğu ve yakıt tüketimleri ile ulaşım talepleri izlenerek yol güzergahları optimize edilecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı
Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP’li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul’da dava üstüne dava açtı
Refah payı için karar ’zam’anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?
SON DAKİKA