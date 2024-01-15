Son dakika: Enerjide 2030’a giden yol haritası! Aydınlatma direkleri elektrikli otomobilleri şarj edecek

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerine yönelik eylemler belli oldu. Buna göre, aydınlatma direği ünitelerinin araç şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi sağlanırken, trafikte araç ve insan yoğunluğunu tespit edebilen yapay zeka uygulamalarıyla, sinyalizasyon süreleri ayarlanacak. Yüksek yakıt tüketimine sahip araçların daha fazla vergi ödeyeceği bir vergi sistemi için etki analizi yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı "Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilecek eylem ve stratejiler belli oldu.