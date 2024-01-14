SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu! 7.500 TL maaş alan emekli 2024'te bu zamlı aylığı alacak

Gündem milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli zammı gelişmeleriyle sallanıyor. Son 6 aylık enflasyon oranlarının belirlenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamlar merak konusu oldu. Bu kapsamda, emekli maaşlarının artışıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu da gündemi meşgul ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 16:25 Güncelleme 14 Ocak 2024, 17:40
SGK emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu! 7.500 TL maaş alan emekli 2024’te bu zamlı aylığı alacak

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ocak ayı maaşlarına yönelik refah payı ve seyyanen zam gelişmeleri, resmi açıklamalar beklenirken, emekliler arasında büyük bir merak oluştu. Bu ayın maaşının yatmasına kısa bir süre kala, emekli ocak maaşlarının zamlı olup olmayacağına dair sorular artıyor.

EMEKLİ MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Güler, "Konuyla ilgili çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bizim de bir kanun hazırlığımız temel noktada zaten vardı. Bu klasik asgari ücret artırıldığı için ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı. "

▶️ SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sinyali!

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram,"AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifade ettiği üzere emeklilere ek zam yapılması için bir çalışma mevcut. Bu çalışmada en düşük emekli maaşlarının artırılması ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 11-12 arasında bir seyyanen zam yapılması görüşülecek. Kabine'de görüşülecektir diyebiliriz.Bana göre kök maaşın en düşük emekli maaşına tamamlanması gündemde olabilir. Bu oransal veya seyyanen zamla tamamlanabilir. Bağkur tarım işçisinin en düşük maaşı 4 bin 400 TL civarında, bu 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Siz yüzde 50 zam bile yapsanız 4 bin 500 TL'ye 2 bin 250 TL zam gelecek bu da 6 bin 750 TL yapacak. Zaten şu anda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Artırılmasını beklediğimiz tutar 11 bin 250 ve 11 bin 500 TL'dir. Bu kesim oransal zamdan faydalanacaktır diyebiliriz. Devletimiz zaten en düşük emekli maaşına tamamlayacaktır."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "O yüzden ben en düşük emekli maaşına bir zam yapılacağını düşünüyorum. En az yüzde 50 oranında bir artış olacaktır. En düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL ile 11 bin 500 TL civarında belirlenebileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde SSK ve Bağkur emeklilerine zammın 11-12 puan artırılarak yüzde 49.25'e çıkarılacağını düşünüyorum." dedi.

▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin fonladığı İBB Haber’den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı
DEM’in yoluna kırmızı halı serdi, Kandil’in övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel’e methiyeler
TRT Akademi açıldı
SON DAKİKA