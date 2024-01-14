SGK emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu! 7.500 TL maaş alan emekli 2024’te bu zamlı aylığı alacak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "O yüzden ben en düşük emekli maaşına bir zam yapılacağını düşünüyorum. En az yüzde 50 oranında bir artış olacaktır. En düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL ile 11 bin 500 TL civarında belirlenebileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde SSK ve Bağkur emeklilerine zammın 11-12 puan artırılarak yüzde 49.25'e çıkarılacağını düşünüyorum." dedi.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.