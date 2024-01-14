SGK emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu! 7.500 TL maaş alan emekli 2024’te bu zamlı aylığı alacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Güler, "Konuyla ilgili çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bizim de bir kanun hazırlığımız temel noktada zaten vardı. Bu klasik asgari ücret artırıldığı için ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı. "

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram,"AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifade ettiği üzere emeklilere ek zam yapılması için bir çalışma mevcut. Bu çalışmada en düşük emekli maaşlarının artırılması ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 11-12 arasında bir seyyanen zam yapılması görüşülecek. Kabine'de görüşülecektir diyebiliriz.Bana göre kök maaşın en düşük emekli maaşına tamamlanması gündemde olabilir. Bu oransal veya seyyanen zamla tamamlanabilir. Bağkur tarım işçisinin en düşük maaşı 4 bin 400 TL civarında, bu 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Siz yüzde 50 zam bile yapsanız 4 bin 500 TL'ye 2 bin 250 TL zam gelecek bu da 6 bin 750 TL yapacak. Zaten şu anda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Artırılmasını beklediğimiz tutar 11 bin 250 ve 11 bin 500 TL'dir. Bu kesim oransal zamdan faydalanacaktır diyebiliriz. Devletimiz zaten en düşük emekli maaşına tamamlayacaktır."