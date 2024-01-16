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Emekliler için ilk duyuru sabah yapıldı! 18-20-23 Ocak arası hesapta olacak! SSK BAĞ-KUR ödeme cetveli çıktı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayını büyük bir heyecanla karşılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte emekliler refah payı oranlarına ilişkin yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Bu açıklamaların emeklilerin maaşlarındaki artış oranını netleştireceği düşünülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayındaki maaş artışıyla ilgili yapılan açıklamaları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Öte yandan maaş ödeme takvimi de merak edilen bir başka konu oldu.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 08:37 Güncelleme 16 Ocak 2024, 08:37
Emekliler için ilk duyuru sabah yapıldı! 18-20-23 Ocak arası hesapta olacak! SSK BAĞ-KUR ödeme cetveli çıktı

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de refah payı oranları oluyor. Bu kapsamda yapılacak açıklama, milyonlarca kişinin maaşlarını artıracak oranın belirlenmesini sağlayacak. Öte yandan bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı zam oranları ve maaş ödeme tarihleri büyük bir merak konusu oldu.

ÖDEME TAKVİMİ

2024 yılı Ocak ayında SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri, tahsis numaralarındaki son rakamlara göre şu şekilde belirlendi:

9 ile biten tahsis numaraları için 17 Ocak
7 ile bitenler için 18 Ocak

5 ile bitenler için 19 Ocak
3 ile bitenler için 20 Ocak
1 ile bitenler için 21 Ocak
8 ile bitenler için 22 Ocak

6 ile bitenler için 23 Ocak
4 ile bitenler için 24 Ocak
2 ile bitenler için 25 Ocak
0 ile bitenler için 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için belirlenen 2024 Ocak ayı maaş ödeme tarihleri ise şöyle:

9, 7 ve 5 ile biten tahsis numaraları için 25 Ocak
3 ve 1 ile bitenler için 26 Ocak
8, 6 ve 4 ile bitenler için 27 Ocak
2 ve 0 ile bitenler için 28 Ocak

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