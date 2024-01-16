Emekliler için ilk duyuru sabah yapıldı! 18-20-23 Ocak arası hesapta olacak! SSK BAĞ-KUR ödeme cetveli çıktı

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de refah payı oranları oluyor. Bu kapsamda yapılacak açıklama, milyonlarca kişinin maaşlarını artıracak oranın belirlenmesini sağlayacak. Öte yandan bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı zam oranları ve maaş ödeme tarihleri büyük bir merak konusu oldu.
ÖDEME TAKVİMİ
2024 yılı Ocak ayında SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri, tahsis numaralarındaki son rakamlara göre şu şekilde belirlendi:
9 ile biten tahsis numaraları için 17 Ocak
7 ile bitenler için 18 Ocak
5 ile bitenler için 19 Ocak
3 ile bitenler için 20 Ocak
1 ile bitenler için 21 Ocak
8 ile bitenler için 22 Ocak