1996-1999-2010 sigorta girişi olana gümüş tepside emeklilik! 47-49-51-53 yaş üstü sevinçten havalara uçtu

Engelli çocuğu olan anneler, ek prim kazanarak erken emekli lik imkanına sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra, eğitim sürecinde yapılan stajlar da bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabiliyor.

EYT Yasası ve Emeklilik Yaşı

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için getirilen EYT yasası ile yaş şartı kaldırıldı. Bu yasa, erken emeklilik imkanını geniş bir kesime sunuyor. Ancak EYT dışındaki çalışanlar için hem prim hem de yaş şartı devam ediyor.

Emeklilik yaşı ve tahmini maaş hesaplamaları, e-Devlet ve SGK'nın resmi siteleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Bu platformlar, çalışanlara kendi emeklilik planlarını daha iyi anlamaları ve hesaplamaları için önemli araçlar sunuyor.