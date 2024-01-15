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IMF'den "yapay zeka" çıkışı istihdamın yüzde 40'ını etkileyecek

Uluslararası Para Fonu, yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyeceği açıkladı. Yapılan açıklamada bu eğilimin ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 11:38 Güncelleme 15 Ocak 2024, 11:50
IMF’den yapay zeka çıkışı istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın küresel istihdama olası etkilerine yönelik "Yapay Zeka ve İşin Geleceği" başlıklı bir rapor yayımladı.

"YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ" BENZETMESİ
Raporda, yapay zekanın küresel ekonomiyi derinden değiştirmeye hazırlandığı ve bazı yorumcuların bunu yeni bir sanayi devrimine benzettiği belirtildi.

Yapay zekanın, ekonomiler ve toplumlara etkisini öngörmenin kolay olmadığına işaret edilen raporda, özellikle istihdam piyasasında üretkenliği artırmayı vaat eden yapay zekanın bazı işlerde ise insanların yerini alabileceği kaydedildi.

KÜRESEL İSTİHDAMIN YÜZDE 40'INI ETKİLEYECEK
Raporda, yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyeceği vurgulanırken, çok sayıda gelişen ekonominin daha az sorunlar yaşayabileceği, aynı zamanda yapay zekanın avantajlarından ise daha az faydalanabileceği belirtildi.

Söz konusu durumun, ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceği uyarısına yer verilen raporda, orta seviye çalışanları etkileyen önceki otomasyon dalgalarının aksine, yapay zekanın yarattığı işten çıkarılma risklerinin yüksek ücretli çalışanları da kapsadığı vurgulandı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva

Konuya ilişkin ayrıca bir makale kaleme alan IMF Başkanı Kristalina Georgieva da yapay zekanın istihdam piyasasında yaratabileceği tehlikeye işaret ederek, "Çoğu senaryoda yapay zeka genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek. Bu, teknolojinin toplumsal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için politika yapıcıların erken davranarak ele alması gereken rahatsız edici bir eğilimdir." değerlendirmesini yaptı.

Ülkelerin kapsamlı sosyal tedbirler almasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Georgieva, "Böylelikle, geçim kaynaklarını koruyarak ve eşitsizliği azaltarak yapay zeka geçişini daha kapsayıcı hale getirebiliriz." ifadesini kullandı.

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