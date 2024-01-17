Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? En düşük maaş promosyonu kaç para? Emekliler için dev promosyon zammı geldi

Emekli promosyonu, emeklilik maaşınızı aldığınız bankanın, belirli bir süre boyunca maaşınızı o bankada tutmanız karşılığında size sunduğu bir tür teşvik olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, emekli maaşınızı belli bir bankadan alma konusunda taahhütte bulunduğunuzda, bu banka size promosyon olarak bir ödeme yapar. Bu promosyon sistemi, emekli maaşınızı alacağınız bankayı seçerken önemli bir etken oluşturur. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından almalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli promosyon miktarları sunar. Bu miktarlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ve belirli bir taahhüt süresine bağlıdır. Peki en düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? İşte, farklı bankaların sunduğu emekli promosyonlarına dair detaylar...
ING BANK Emekli Promosyonu
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING Bank'a taşıdığınızda, maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na sahipseniz, 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan faydalanabilir ve toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansına sahip olursunuz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu promosyondan yararlanabilirler.
- 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı: 6.000 Türk Lirası.
- 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli maaşı: 7.000 Türk Lirası.
- 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşı: 9.000 Türk Lirası.
- 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı: 10.000 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi.
Türkiye Finans Emekli Promosyonu
Türkiye Finans, emeklilere 15.000 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans'a taşıdığınızda, bu promosyondan yararlanabilirsiniz.
- 3.499 TL'ye kadar emekli maaşı: 5.000 TL'ye kadar promosyon.
- 3.500 TL - 7.499 TL arası emekli maaşı: 6.000 TL'ye kadar promosyon.
- 7.500 TL - 9.999 TL arası emekli maaşı: 10.000 Türk Lirası'na kadar promosyon ödemesi.
- 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı: 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi.