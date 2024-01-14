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EYT sonrası staj ve çıraklık primleri ekleniyor! 2 şart ile 2160 gün kazanabilirsiniz! 1999 öncesi - 2000-2008 sonrası SGK'lılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar genellikle yaş, prim ve çalışma yılı gibi kriterleri içermektedir. Ancak, bazı durumlarda staj ve çıraklık süreçlerinin borçlanılması da emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için önemli bir imkan sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 14:54 Güncelleme 14 Ocak 2024, 14:54
EYT sonrası staj ve çıraklık primleri ekleniyor! 2 şart ile 2160 gün kazanabilirsiniz! 1999 öncesi - 2000-2008 sonrası SGK’lılar...

Türkiye'de annelerin doğum borçlanması süreci, staj sigortasının getirdiği avantajlarla dikkat çeken ince detaylarla daha da cazip hale geliyor. Normal şartlarda borçlanma ya da başlangıç olarak kabul edilmeyen staj sigortası, annelerin staj veya çıraklık süreçlerinin ardından dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabilmesine olanak tanıyor. Ancak buradaki asıl avantaj, sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu şartlar, çalışma koşullarına göre değişebilir. Hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalıları olarak kabul edilirken, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ise Bağ-Kur (4B) sigortalılarıdır. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak sınıflandırılırlar.

STAJ İÇİN 2 İSTİSNA VAR

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılır ve iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır. Ancak, bu dönemler emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, bazı istisnalar bu kuralın dışındadır. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için de başlangıç olarak kabul edilme durumu söz konusudur.



Borçlanma Yolu ile Prim Kazanma

Prim günlerini tamamlarken, genellikle fiilen çalışmanız ve prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak bazı istisnalarla borçlanma yoluyla da prim kazanabilirsiniz. Örneğin, erkekler askerlik sürelerini borçlanarak satın alabilirler. Ayrıca yurtdışında yaşayan gurbetçiler de yurtdışındaki sürelerini borçlanarak prim kazanabilirler. Erkeklerin askerlikleri, sigorta başlangıcından önce yapılmışsa, borçlanma işlemi işe giriş tarihini geri çekebilir. Bu sayede erkek sigortalılar emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

Borçlanma işlemi için işe giriş tarihi büyük önem taşır. Bu tarihe göre kaç gün borçlanmanız gerektiği ve sigorta başlangıcınızın ne kadar geriye çekilebileceği belirlenir. Anneler ise doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl, yani 2160 gün kazanabilirler. Her bir çocuk için 720 gün borçlanma hakkına sahiptirler. Burada, ihtiyacınıza göre kaç gün borçlanmanız gerekiyorsa o kadar günü borçlanabilirsiniz.

Staj Sigortası Geçerli mi?

Doğum borçlanması konusunda bazı önemli detaylar vardır ve annelere ikinci ve hatta üçüncü bir avantaj sunabilir. Normal şartlarda, staj sırasında veya çıraklık dönemindeki sigorta primleri emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmez. Ancak anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul edilir.

Bu da annelere staj veya çıraklık sonrası doğan çocukları için borçlanma yapma imkanı tanır. Başka bir avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesidir. Eğer staj veya çıraklık döneminde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız ve bu dönemler ile doğumlar arasında bir zaman dilimi varsa, bu doğumları borçlandığınızda sigorta başlangıcını geri çekebilirsiniz.

Borçlanma Nasıl Ödenir?

Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarını siz belirleyebilirsiniz ve genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında bir rakam seçebilirsiniz. Borçlanma işlemi emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN TARİFE DEĞİŞİYOR BORÇLANMA VE İHYAYA NE VERİLECEK? NE KADAR FARK VAR? HESAPLI ÖDEME İÇİN NE YAPILMALI?

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