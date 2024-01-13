7.500 TL’lik taban maaş artışına iki formül | Emekliye eşit zam nasıl uygulanacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Süreç nasıl işleyecek?

FORMÜL NASIL İŞLİYOR?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Bir süredir gündemde olan bu konu aslında memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11.68'lik fark ile ortaya çıktı.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak. Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak.
Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak. Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınması gündeme geldi.
Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.5-7.5 puan seviyelerinde olabilecek.
TABAN MAAŞ NASIL ARTAR?
Şu anda uygulanan 7.500 TL'lik taban maaş artışı ise iki formülle gerçekleşecek. Birincisi 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37.57 oranında artırmak. Burada rakam 10.318 TL'yi buluyor. İkinci formül ise refah payı ile birlikte artış oranına göre yükseltmek. Burada da taban maaşın 11 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
PAZARTESİ MECLİS'E GELİYOR
Emekliler ile ilgili düzenlemelerin içine konulacağı yasa teklifi Pazartesi günü Meclis'e geliyor. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.
Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.