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7.500 TL’lik taban maaş artışına iki formül | Emekliye eşit zam nasıl uygulanacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Süreç nasıl işleyecek?

SSK ve Bağkur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Emekliler ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı emekliye ek zam formülünü merak ediyor. TAKVİM Müdürü Faruk Erdem Ocak-Temmuz formülündeki detayları yazdı. İşte Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı Ocak-Temmuz formülünün detayları ve yıllık zam dengesinde ortaya çıkan oranlar…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 16:31 Güncelleme 13 Ocak 2024, 17:29
7.500 TL’lik taban maaş artışına iki formül | Emekliye eşit zam nasıl uygulanacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Cevdet yılmaz önceki gün medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek aylık artışıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini de duyurdu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hep hareket edildi. O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli yüzde 50'lere yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu.

▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak" dedi.

Yılmaz 7.500 TL'lik taban maaşın da artırılacağını bu konudaki çalışmanın da devam ettiğini belirtti. Peki bu formül SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar ek zam getirecek? Temmuz ayında hesaplama nasıl olacak ve zam eşitlemesi hangi oranlarda gerçekleşecek?

FORMÜL NASIL İŞLİYOR?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Bir süredir gündemde olan bu konu aslında memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11.68'lik fark ile ortaya çıktı.

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak. Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak.

Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak. Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınması gündeme geldi.

Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.5-7.5 puan seviyelerinde olabilecek.

TABAN MAAŞ NASIL ARTAR?
Şu anda uygulanan 7.500 TL'lik taban maaş artışı ise iki formülle gerçekleşecek. Birincisi 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37.57 oranında artırmak. Burada rakam 10.318 TL'yi buluyor. İkinci formül ise refah payı ile birlikte artış oranına göre yükseltmek. Burada da taban maaşın 11 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

PAZARTESİ MECLİS'E GELİYOR
Emekliler ile ilgili düzenlemelerin içine konulacağı yasa teklifi Pazartesi günü Meclis'e geliyor. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: İki formül masada | Süreç nasıl işleyecek?

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