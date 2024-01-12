EMEKLİYE EK ZAM | SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine gündeminde! Gözler Külliye’de! Kim ne kadar alacak?

Milyonların Ocak zamları belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11, memurların ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49.25 zamlanırken, mevzuata göre bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı ise yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Gelen son dakika haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam haftaya Kabine'ye geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hem refah payı ile zam oranını yükseltecek hem de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini artıracak formülleri masaya yatırdı. Hazırlanan çalışma önümüzdeki Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.