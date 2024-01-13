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SSK BAĞKUR emeklisine müjdenin kralı verildi! 7600-8350-9560 TL maaş dönemi bitiyor! %37,57 zama ek refah payı+%8 artışla maaşlar...

Emeklilere yapılacak zam oranı ve refah payıyla ilgili son durum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Emeklilere yönelik ek zam formülü özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Yılmaz'ın önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda verdiği detaylar emeklilerin mali durumunu iyileştirmeye yönelik önemli ipuçları içeriyor. Milyonların merak ettiği sorular gelecek hafta yanıt bulacak.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 17:02 Güncelleme 13 Ocak 2024, 17:18
SSK BAĞKUR emeklisine müjdenin kralı verildi! 7600-8350-9560 TL maaş dönemi bitiyor! %37,57 zama ek refah payı+%8 artışla maaşlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yasal düzenlemenin Meclis'e sunulacağını belirtti. Bu düzenleme, emeklilerin enflasyon karşısında korunmasını temel alıyor. Özellikle memur ve memur emeklilerinin artışlarının yüzde 50'ye yaklaştığı bir dönemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de benzer bir artış beklentisi oluştu. Yılmaz, emeklilere yönelik bu artışın Temmuz ayında daha belirgin hale geleceğini ve yıl bazında dengenin sağlanacağını vurguladı. Ayrıca, 7.500 TL olan taban maaşın artırılmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiği bilgisini paylaştı.

MAAŞLARA NE KADAR EK ZAM GELECEK?

Yılmaz'ın açıklamalarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam oranları, refah payı ayarlamasıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerine ulaşabilir.

▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

Bu oranlar Ocak-Haziran dönemi enflasyonunun yüzde 24 olması halinde, Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24, memur emeklileri için ise yüzde 18.60 olacağını gösteriyor.

Bu durum memur emeklilerinin Temmuz'da 5.4 puan daha düşük zam alacağı anlamına geliyor. Refah payında yapılacak ayarlamalarla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.5-7.5 puan arasında bir ek zam yansıtılması bekleniyor.

TABAN MAAŞ NASIL ARTACAK?

Şu anki 7.500 TL olan taban maaşın, iki farklı formülle artırılması planlanıyor. İlk formül, 6 aylık enflasyon oranını temel alarak maaşı yüzde 37.57 oranında artırmak.

İkinci formül ise, refah payı ile birlikte toplam artış oranına göre taban maaşı yükseltmek. Bu hesaplamalar ışığında, taban maaşın 11 bin lirayı geçmesi öngörülüyor. Bu artış, emeklilerin mali durumlarını önemli ölçüde iyileştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

MECLİS'E SUNULACAK YASA TEKLİFİ VE BEKLENTİLER

Bu Pazartesi günü Meclis'e sunulacak olan yasa teklifi, emeklilerle ilgili düzenlemeleri içerecek. Teklif kapsamında, asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılması ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemeler de gündemde.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan teklifin, TBMM Genel Kuruluna sevk edilmesi planlanıyor. Özellikle SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki kararlaştırmaların ardından teklife eklenecek.

EMEKLİLERİN GÖZÜ KULAĞI MECLİS'TE

Emekliler Meclis'teki sürecini yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle refah payı ve taban maaş artışlarına yönelik beklentiler içinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları bu beklentileri daha da artırmış durumda.

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