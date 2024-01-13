SSK BAĞKUR emeklisine müjdenin kralı verildi! 7600-8350-9560 TL maaş dönemi bitiyor! %37,57 zama ek refah payı+%8 artışla maaşlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yasal düzenlemenin Meclis'e sunulacağını belirtti. Bu düzenleme, emeklilerin enflasyon karşısında korunmasını temel alıyor. Özellikle memur ve memur emeklilerinin artışlarının yüzde 50'ye yaklaştığı bir dönemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de benzer bir artış beklentisi oluştu. Yılmaz, emeklilere yönelik bu artışın Temmuz ayında daha belirgin hale geleceğini ve yıl bazında dengenin sağlanacağını vurguladı. Ayrıca, 7.500 TL olan taban maaşın artırılmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiği bilgisini paylaştı.