SGK, Bağkur, 4c emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ve farkları ödeme tarihi! Memur, polis, öğretmen, hemşire...

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Böylelik memur ve emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.