SGK, Bağkur, 4c emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ve farkları ödeme tarihi! Memur, polis, öğretmen, hemşire...

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Böylelik memur ve emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.