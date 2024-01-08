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SGK, Bağkur, 4c emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ve farkları ödeme tarihi! Memur, polis, öğretmen, hemşire...

2024 yılının memur ve emekli zammı ile ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle "Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuda, memurlar ve emekliler için belirlenen ödeme tarihleri büyük önem taşıyor. 2024 yılı için yapılan memur ve emekli zammı, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirlendi. Bu zamlar, memurların ve emeklilerin maaşlarında önemli bir artışa neden olacak. Zamlı maaşlar, memurların ve emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve onlara mali destek sağlamak amacıyla planlandı. Peki SGK, Bağkur, 4c emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ve farkları ödeme tarihi...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 08:41 Güncelleme 08 Ocak 2024, 08:41
SGK, Bağkur, 4c emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ve farkları ödeme tarihi! Memur, polis, öğretmen, hemşire...

Türkiye'deki milyonlarca memur, ocak ayında geçerli olacak maaş zamlarını ve ödeme tarihlerini öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammıyla birlikte zam oranı yüzde 49,25 oldu. Bu durumun ardından en sık aratılanlar arasında zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

▶️ Zamlı memur maaşları: Yeni zamlarla kim ne kadar alacak?

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Böylelik memur ve emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

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