1995-1998-2002-2008 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51 yaş üstü turnayı gözünden vurdu

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Ayrıca, işe giriş tarihine göre belirlenen bir prim ödeme şartı da bulunmakta. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için EYT yasası ile yaş şartı kaldırıldı ve emekli olma hakkı verildi. Ancak EYT dışındaki çalışanlar için hem prim hem de yaş şartı gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 8 YOL
Mevzuatlara göre, emeklilik tarihini öne çekmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. İşte bu imkanlar:
Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanabiliyorlar. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim kazanılması mümkün.
Askerlik: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik yaşını düşürebiliyor ve prim kazanıyor.