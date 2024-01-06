SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1995-1998-2002-2008 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51 yaş üstü turnayı gözünden vurdu

Milyonlarca çalışan, emekli olacağı yaş ve tarih hakkında düzenli olarak hesaplamalar yapmaya devam ediyor ve mevzuattaki gelişmeleri takip ediyor. Çalışanlar ne zaman emekli olabileceklerini ve bu süreci nasıl hızlandırabileceklerini öğrenmek istiyor. Ülkemizde emeklilik için belirli bir yıl ve prim doldurma şartı bulunuyor. Öte yandan e-Devlet ve SGK resmi sitesinden emeklilik yaşı ve o dönemde alınabilecek maaş kolayca hesaplanabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 13:31 Güncelleme 06 Ocak 2024, 13:31
1995-1998-2002-2008 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51 yaş üstü turnayı gözünden vurdu

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Ayrıca, işe giriş tarihine göre belirlenen bir prim ödeme şartı da bulunmakta. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için EYT yasası ile yaş şartı kaldırıldı ve emekli olma hakkı verildi. Ancak EYT dışındaki çalışanlar için hem prim hem de yaş şartı gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 8 YOL

Mevzuatlara göre, emeklilik tarihini öne çekmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. İşte bu imkanlar:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanabiliyorlar. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim kazanılması mümkün.
Askerlik: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik yaşını düşürebiliyor ve prim kazanıyor.

On Yıl Prim: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyor.
Yüzde 60 Rapor: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, malulen emekli olabiliyor.

Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, belirli şartlarda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.
Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar.

Anneler için Prim Avantajı: Engelli çocuğu olan anneler, ek prim kazanıyorlar ve erken emekli olabiliyor.
Eğitim Süreci: Eğitim sürecinde yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabiliyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul’da görüşüyor! İşte masadaki konular
Geri sayım! İstanbul’da büyük heyecan! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmadı Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz! Protokol krizi
SON DAKİKA