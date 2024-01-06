1995-1998-2002-2008 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik! 48-49-50-51 yaş üstü turnayı gözünden vurdu

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Ayrıca, işe giriş tarihine göre belirlenen bir prim ödeme şartı da bulunmakta. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için EYT yasası ile yaş şartı kaldırıldı ve emekli olma hakkı verildi. Ancak EYT dışındaki çalışanlar için hem prim hem de yaş şartı gerekiyor.