Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD Vakıfları) tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak uygulanmaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ailelere yönelik bu yardım, özellikle kış aylarında ortaya çıkan enerji giderlerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Peki, Ocak ayı doğal gaz yardımı yattı mı 2024? Doğal gaz Tüketim Desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK? Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.



Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.