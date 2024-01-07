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Ocak ayı doğal gaz yardımı yattı mı 2024? Doğal gaz Tüketim Desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Türkiye genelinde ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik Doğal gaz Tüketim Desteği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile zamlandı. Daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira olarak ödenen destek miktarı, yeni düzenleme ile artırılarak ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek sağlanması hedefleniyor. Peki, Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 08:48 Güncelleme 07 Ocak 2024, 08:48
Ocak ayı doğal gaz yardımı yattı mı 2024? Doğal gaz Tüketim Desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD Vakıfları) tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak uygulanmaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ailelere yönelik bu yardım, özellikle kış aylarında ortaya çıkan enerji giderlerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Peki, Ocak ayı doğal gaz yardımı yattı mı 2024? Doğal gaz Tüketim Desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.

Konuyla ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri yer aldı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

"Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

a) Türk vatandaşı olması,

b) E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

c) Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



d) İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

e) Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

f) Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

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