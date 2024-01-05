Memurlara ek zam; Maaşlara 4.500 TL ilave geliyor! %49,25 enflasyon farkı dahil 3600 ek gösterge artışı verilecek! 1. dereceye yükselenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarına yönelik müjdeli haberi vererek, 3600 ek göstergenin meclis gündemine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarına yönelik müjdeli haberi vererek, 3600 ek göstergenin meclis gündemine alındığını duyurdu.
BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.
MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.
3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.
Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yılbaşı arasında olan Meclis'in 16 Ocak tarihinde açılacak. Mesaiye yargı paketiyle başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde torba yasa, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok farklı konunun görüşülmesi bekleniyor.