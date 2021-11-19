CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan infografili yanıt



Yapılan açıklamada, "Kalıcı yaz saati uygulamasıyla tasarruf 6 milyar liraya ulaştı. Yaz saati uygulamasının başladığı 2016 yılından itibaren, elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca 17.00 ila 18.00 saatlerinde elektrik tüketiminde azalış elde edildiği, 08.30-17.30 mesai saatleri içinde daha fazla gün ışığından yararlanıldığı belirtildi.