Bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları patladı: 100 bin, 250 bin, 1 milyon ve 5 milyon TL faiz getirisi hesaplandı

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 3.164,93 TL
Vade Sonu Tutar: 103.164,93 TL
250.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançlarına Genel Bakış
250.000 TL'lik bir mevduat için 32 günlük vadeli hesap kazançları, yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında oldukça rekabetçi bir hal almış durumda. Mevcut durumda, ING, TEB ve Fibabanka gibi bazı bankalar %45 faiz oranı sunarken, Yapı Kredi ise %39 faiz oranıyla yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor.
ING e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL
Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 8.120,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.120,55 TL
1.000.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ING e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL