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Bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları patladı: 100 bin, 250 bin, 1 milyon ve 5 milyon TL faiz getirisi hesaplandı

Günümüz finansal ortamında, bankaların mevduat faiz oranlarına verdiği kararlar ve bu kararların yatırımcılar üzerindeki etkileri ekonomik planlamalar için büyük önem taşımaktadır. Bu haberimizde mevduat faiz oranlarının güncel durumu, bu oranların yatırımcılar için sağladığı getiriler ve faiz oranlarındaki değişimlerin ne anlama geldiğini ele alacağız. Faiz oranları düşüş eğilimine rağmen, bazı bankaların müşteri çekmek ve mevcut müşterileri korumak için sunduğu yüksek faiz oranları dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 13:27 Güncelleme 08 Ocak 2024, 13:28
Bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları patladı: 100 bin, 250 bin, 1 milyon ve 5 milyon TL faiz getirisi hesaplandı

Yatırımcılar için faiz oranlarındaki bu farklılıklar, karar verme sürecinde çeşitli seçenekleri değerlendirme imkanı sağlıyor. Mevduat faiz oranlarını ve sundukları getirileri karşılaştırarak, yatırımcılar kendi ihtiyaç ve beklentilerine en uygun seçeneği belirleyebilirler. Bu bağlamda, yatırımcıların, kendi finansal hedefleri doğrultusunda en uygun banka ve mevduat hesabını seçmeleri, yatırımlarını daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyacaktır.

100.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançlarına Genel Bakış

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 3.248,22 TL
Vade Sonu Tutar: 103.248,22 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 3.164,93 TL
Vade Sonu Tutar: 103.164,93 TL

250.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançlarına Genel Bakış

250.000 TL'lik bir mevduat için 32 günlük vadeli hesap kazançları, yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında oldukça rekabetçi bir hal almış durumda. Mevcut durumda, ING, TEB ve Fibabanka gibi bazı bankalar %45 faiz oranı sunarken, Yapı Kredi ise %39 faiz oranıyla yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor.

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 8.120,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.120,55 TL

1.000.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

5.000.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 187.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 5.187.397,26 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 187.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 5.187.397,26 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 187.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 5.187.397,26 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 175.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 5.175.945,21 TL

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