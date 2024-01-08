Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek 2024? Emekli Sandığı 14 - 15 günlük maaş farkı yattı mı? Ocak ayı maaş farkı hesaplama!
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek 2024? Emekli Sandığı 14 - 15 günlük maaş farkı yattı mı? Ocak ayı maaş farkı hesaplama!
MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz-Aralık ayları enflasyon oranları açıklandı ve bu verilere göre memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı, kümülatif enflasyon oranından çıkarılarak Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ekleniyor.
Enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine uygulanan zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Bu zam oranıyla birlikte birçok ödeme kaleminde artışlar yaşanacak.
Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK, Bağ-Kur, tarım sigortası emeklileri de zamdan etkilenecek. Bu kapsamda, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı gibi ödemelerde artışlar yaşanacak.
TOPLU SÖZLEŞME
2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara daha önce yüzde 15 toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Ancak enflasyon verileriyle birlikte belirlenen yüzde 49,25'lik zam, memur maaşlarını önemli ölçüde artırmış durumda.
EN DÜŞÜK MAAŞ HESABI
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı. Bu zammın, çalışan memurların ve emeklilerin ekonomik durumlarına olumlu bir etki yapması bekleniyor.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemelerini alıyor.
Memurlar ve memur emeklileri ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor.
Böylelikle 15 Ocak'ta zam farkları yatmış olacak.
MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?
Maaşlar üzerinde yapılan zamlar ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler, çalışanların maaş farklarını hesaplamada önemli bir rol oynamaktadır. İşte 14 günlük maaş farkı ve enflasyon farkı hesaplamalarının detayları...
14 Günlük Maaş Farkı Hesaplama:
Maaş farkını hesaplarken izlenen adımlar şu şekildedir:
Zamlı maaşın yüzde 30'u hesaplanır.
Bu miktar, 30'a bölünerek elde edilen değer, 14 günle çarpılır.