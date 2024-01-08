Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek 2024? Emekli Sandığı 14 - 15 günlük maaş farkı yattı mı? Ocak ayı maaş farkı hesaplama!

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz-Aralık ayları enflasyon oranları açıklandı ve bu verilere göre memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı, kümülatif enflasyon oranından çıkarılarak Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ekleniyor.