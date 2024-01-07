Solladı geçti: Sakatat fiyatı etten pahalı!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, sakatatın kilo fiyatının, etin kilo fiyatını geçtiğini belirterek, "1 kilo kuzu ciğer, 1 kilo kuzu etin fiyatını geçti. Eskiden yüzüne bakılmazdı sakatatın, şimdilerde etten pahalı" dedi.
Osman Yardımcı, etin fiyatının 1 hafta içinde yükseldiğini, Et ve Süt Kurumu'nun müdahalesiyle artışın durdurulduğunu söyledi. Canlı hayvan ithalatıyla fiyat artışının önüne geçildiğini belirten Yardımcı, kasapların satışının da düştüğünü, spekülatörlerin piyasaya zarar verdiğini kaydetti.
PARA GÖNDERMEK ZAMLANDI
Yeni yıl ile birlikte bankalar havale, EFT ve FAST işlemlerinden alınan ücretlere zam yaptı. Zamlı ücretler Şubat'ta geçerli olacak. Havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.
Ortalama ücretler 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT'lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL'den fazla EFT'lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak. Havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL oldu.
E-TİCARETE 58 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Firmalar tarafından 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin taahhüt edilen yahut yasal ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar öne çıkıyor" denildi. Açıklamada, 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin "erişimin engellenmesi" kararı verildiğini aktarıldı.
DAMAT AFRİKA'DA BÜYÜYOR
Afrika kıtasında Damat Tween ve D'S damat ile dokuz ülkede mağazaları olan Orka Holding, kıtanın en büyük ülkesi Cezayir ve Kamerun'da da birer mağaza açtı. Dünya çapında genişlemesine sürdüren Orka Holding'in Afrika kıtasındaki mağaza sayısı 11'e ulaştı.
Beş kıtada 200'ü aşkın mağazası olan Orka Holding'in Afrika bölgesindeki mağazaları Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Güney Afrika, Kamerun, Angola, Kenya ve Somali'de yer alıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu "Küresel şartlar ne olursa olsun, cesaretle büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıl 20'ye yakın mağaza açtık. İtalya başta olmak üzere dünya modasına yön veren ülkelerde büyümemiz sürecek. Roma ve Milano'da da yeni mağazalar açacağız" dedi.