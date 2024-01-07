Solladı geçti: Sakatat fiyatı etten pahalı!





PARA GÖNDERMEK ZAMLANDI

Yeni yıl ile birlikte bankalar havale, EFT ve FAST işlemlerinden alınan ücretlere zam yaptı. Zamlı ücretler Şubat'ta geçerli olacak. Havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

Ortalama ücretler 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT'lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL'den fazla EFT'lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak. Havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL oldu.