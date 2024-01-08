Kuyumcular tarih verdi! Gram altın 3.500 TL olacak! Altın alıp satmak isteyenler Kapalıçarşı’ya akın etti!

2024: Altın İçin Rekorlar Yılı Bir diğer kuyumcu esnafı ise, 2024 yılının altın için rekorlar yılı olacağını vurguluyor. "Altın fiyatlarındaki pozitif gelişmeleri takip ediyoruz. Gram altında bu yıl beklenmedik rakamlar görülebilir. Yılın ikinci yarısında fiyatlar daha da yükselecek ve yıl sonuna doğru zirve yapacak. 3.600 TL gibi bir hedef mümkün" şeklinde konuşuyor.

İslam Memiş'in Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarına Dair Öngörüleri 2024 yılına başlarken, finans dünyası özellikle döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilikle yoğun bir ilgi gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın ilk finansal değerlendirmesini yaparak, yatırımcılara çeşitli ikazlarda bulundu. Memiş, dolar kuru, ons altın ve gram altın hakkında yıllık öngörülerini paylaşarak, yatırımcılara para kazanma fırsatları hakkında da bilgiler verdi.

Dolar Kuru Tahminleri: 2024 Beklentileri Memiş, dolar kurunun 2024 yılında nasıl bir seyir izleyeceği konusunda tahminlerini açıkladı. "2023 yılı beklentilerimiz gerçekleşti ve 2024 için de benzer beklentilerimiz var," diyen Memiş, Ocak ayında dolar kurunun 30 TL civarında normalleşeceğini ve yılın ilk çeyreğinde 33-34 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ayrıca, 2024 içinde dolar kurunun 45 TL'ye kadar yükselebileceğini öngördü.

Altın Fiyatlarının Geleceği Memiş, altın fiyatları hakkında da tahminlerde bulundu. 2024 yılında ons altın için 2.063 dolarlık bir seviyenin önemli olduğunu belirten Memiş, ons altın ve gram altın için dip seviyelerin sırasıyla 2.000 dolar ve 2.000 TL olacağını ifade etti. Yılın ilk çeyreğinde gram altında 2.150 TL - 2.200 TL, ons altında ise 2.150 dolar seviyelerine yükseliş öngördü. Yılın tamamına bakıldığında ise ons altın için 2.350 dolar, gram altın için ise 3.000 TL fiyat tahminlerinde bulundu.