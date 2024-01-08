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Kuyumcular tarih verdi! Gram altın 3.500 TL olacak! Altın alıp satmak isteyenler Kapalıçarşı'ya akın etti!

Yatırımcılar altın alım satımı yaparken güncel altın fiyatlarına büyük bir dikkat gösteriyorlar. Özellikle altın piyasasını etkileyen küresel ekonomik veriler, yatırımcıların bu alanda daha bilinçli hareket etmelerini sağlıyor. Bu bağlamda, ABD'nin tarım dışı istihdam verileri gibi ekonomik göstergeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oluyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 08:49 Güncelleme 08 Ocak 2024, 08:49
Kuyumcular tarih verdi! Gram altın 3.500 TL olacak! Altın alıp satmak isteyenler Kapalıçarşı’ya akın etti!

ABD'de tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Örneğin, Aralık ayında ABD'de tarım dışı istihdamın 216 bin kişi arttığı ve işsizlik oranının yüzde 3,7 olduğu açıklandı. Bu tür veriler, altın fiyatları üzerinde doğrudan bir etki yaratıyor ve genellikle bu tür verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında bir düşüş gözlemleniyor.

Kuyumcuların 2024 Altın Fiyatları Öngörüleri

Altın piyasasının nabzını tutan kuyumcular, 2024 yılı için tahminlerini paylaştılar. Yoğun talep gören altın için olumlu öngörülerde bulunan kuyumcular, yıl boyunca altın fiyatlarının artacağını düşünüyorlar.

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Gram Altın Yatırımı ve Kazanç Beklentileri

Kuyumcu esnafları, gram altının 2024 yılına iyi bir giriş yaptığını belirtiyor. Ayrıca gram altın fiyatlarının yükselişinin durdurulamayacağını düşünüyorlar. Yıl içerisinde gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini söylüyorlar. 2025 yılına girilirken gram altının 3.500 TL'yi göreceğini tahmin ettiklerini ve bu anlamda gram altın ne zaman alınırsa o zaman alım fırsatıdır" şeklinde konuşuyorlar.

2024: Altın İçin Rekorlar Yılı

Bir diğer kuyumcu esnafı ise, 2024 yılının altın için rekorlar yılı olacağını vurguluyor. "Altın fiyatlarındaki pozitif gelişmeleri takip ediyoruz. Gram altında bu yıl beklenmedik rakamlar görülebilir. Yılın ikinci yarısında fiyatlar daha da yükselecek ve yıl sonuna doğru zirve yapacak. 3.600 TL gibi bir hedef mümkün" şeklinde konuşuyor.

İslam Memiş'in Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarına Dair Öngörüleri

2024 yılına başlarken, finans dünyası özellikle döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilikle yoğun bir ilgi gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın ilk finansal değerlendirmesini yaparak, yatırımcılara çeşitli ikazlarda bulundu. Memiş, dolar kuru, ons altın ve gram altın hakkında yıllık öngörülerini paylaşarak, yatırımcılara para kazanma fırsatları hakkında da bilgiler verdi.

Dolar Kuru Tahminleri: 2024 Beklentileri

Memiş, dolar kurunun 2024 yılında nasıl bir seyir izleyeceği konusunda tahminlerini açıkladı. "2023 yılı beklentilerimiz gerçekleşti ve 2024 için de benzer beklentilerimiz var," diyen Memiş, Ocak ayında dolar kurunun 30 TL civarında normalleşeceğini ve yılın ilk çeyreğinde 33-34 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ayrıca, 2024 içinde dolar kurunun 45 TL'ye kadar yükselebileceğini öngördü.

Altın Fiyatlarının Geleceği

Memiş, altın fiyatları hakkında da tahminlerde bulundu. 2024 yılında ons altın için 2.063 dolarlık bir seviyenin önemli olduğunu belirten Memiş, ons altın ve gram altın için dip seviyelerin sırasıyla 2.000 dolar ve 2.000 TL olacağını ifade etti. Yılın ilk çeyreğinde gram altında 2.150 TL - 2.200 TL, ons altında ise 2.150 dolar seviyelerine yükseliş öngördü. Yılın tamamına bakıldığında ise ons altın için 2.350 dolar, gram altın için ise 3.000 TL fiyat tahminlerinde bulundu.

Altın borcu alacaklar için de uyarılarda bulunan Memiş, gram altının her ay rekor tazeleyeceğini belirtti. "Elinde altın bulunduran yatırımcı acele etmemeli ve 2024 yılı altının altın çağını yaşayacak," diyen Memiş, özellikle altın borçlanmaması gerektiğini, borçlanılacaksa 3.000 TL seviyesinden maliyet hesaplaması yapılması gerektiğini vurguladı.

Memiş, 2024 yılının zor geçeceğini ve enflasyon rakamlarının hemen düşmeyeceğini belirtti. Tasarrufun çok önemli olacağını, yeni vergi sistemleriyle karşılaşılabileceğini ve yatırımcıların bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. "2024 yılı toz pembe senaryoların yanılgıya düşeceği bir yıl olacak," diyen Memiş, dünya ekonomisinin iyi bir yere gitmediğini ve bu yıl ciddi anlamda tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.

2024 Yılında Güncel Altın Fiyatları

2024 yılında güncel altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. İşte bazı örnek altın fiyatları:

  • 8 Ocak 2024 Gram Altın Fiyatları:

    • Alış Fiyatı: 2.041 lira
    • Satış Fiyatı: 2.066,73 lira

  • 8 Ocak 2024 Çeyrek Altın Fiyatları:

    • Yeni Çeyrek Alış: 3.344 lira
    • Yeni Çeyrek Satış: 3.384 lira
    • Eski Çeyrek Alış: 3.334 lira
    • Eski Çeyrek Satış: 3.374 lira

  • Yarım Altın Fiyatları:

    • Yeni Yarım Alış: 6.688 lira
    • Yeni Yarım Satış: 6.779 lira
    • Eski Yarım Alış: 6.668 lira
    • Eski Yarım Satış: 6.748 lira

  • 8 Ocak 2024 Tam Altın Fiyatları:

    • Yeni Tam Alış: 13.335 lira
    • Yeni Tam Satış: 13.465 lira
    • Eski Tam Alış: 13.315 lira
    • Eski Tam Satış: 13.455 lira

  • Ata Altın Fiyatları:

    • Yeni Ata Alış: 13.746 lira
    • Yeni Ata Satış: 13.929 lira
    • Eski Ata Alış: 13.746 lira
    • Eski Ata Satış: 13.908 lira

  • 8 Ocak 2024 Atabeşli Altın Fiyatları:

    • Yeni Atabeşli Alış: 68.214 lira
    • Yeni Atabeşli Satış: 69.078 lira
    • Eski Atabeşli Alış: 68.112 lira
    • Eski Atabeşli Satış: 68.872 lira

  • 8 Ocak 2024 Gremse Altın Fiyatları:

    • Yeni Gremse Alış: 33.133 lira
    • Yeni Gremse Satış: 33.596 lira
    • Eski Gremse Alış: 33.030 lira
    • Eski Gremse Satış: 33.431 lira

NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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