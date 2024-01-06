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İşsizlik maaşı zamlandı: En düşük ve en yüksek aylık netleşti | Nasıl başvuru yapılıyor? Kimler, ne kadar süreyle işsizlik maaşı alabiliyor?

10 aya varan süreyle ödenen işsizlik maaşı asgari ücret zammı ile en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 liraya çıkıyor. Peki bu artış hemen mi uygulamaya alınacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:55
İşsizlik maaşı zamlandı: En düşük ve en yüksek aylık netleşti | Nasıl başvuru yapılıyor? Kimler, ne kadar süreyle işsizlik maaşı alabiliyor?

Yeni yılla birlikte artacak gelirlerden biri de işsizlik maaşı olacak. Yeni asgari ücret hem en düşük hem en yüksek işsizlik maaşına yansıyacak. İşsizlik maaşıyla ilgili pek çok soru geliyor. Bunların arasında da bu tutarların hemen devreye girip girmeyeceği ve halen maaş alanlara yansıyıp yansımayacağı konuları öne çıkıyor. İşte 6 soruda işsizlik maaşı...

KİMLER, NE KADAR SÜREYLE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 120 günde iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı veriliyor. Bu maaş, çalışma sürelerine göre 6-10 ay süreyle ödeniyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, bin 80 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşından yararlanıyor.

30 GÜNE DİKKAT EDİN

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak da gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

ÖDENEK NASIL HESAPLANIYOR?
İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Ancak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TUTAR HEMEN Mİ ARTACAK?
Yeni asgari ücretin net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olması, en düşük işsizlik maaşını (damga vergisi kesilmiş) 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira yapıyor. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar kademeli olarak artacak. Aralık'ta ayrılana en az 5 bin 325 lira ödenirken, en düşük tutar bu ay sonunda ayrılma halinde 5 bin 978, Şubat'ta çıkılırsa 6 bin 632, Mart'ta ayrılma durumunda 7 bin 286, Nisan'da ve sonrasında çıkılırsa 7 bin 940 lira olacak. İşsizlik ödeneğinde 10 bin 650 liradan 15 bin 880 liraya çıkan tavan tutar ise bu aydan itibaren uygulanacak.



İŞSİZLİK MAAŞINDAKİ ARTIŞ HALEN AYLIK ALANLARA YANSIR MI?
Halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara artış yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı yükselecek. Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 lira olan bir kişi normalde brüt 16 bin 2 lira işsizlik ödeneğine hak kazanıyordu. Fakat işsizlik ödeneği, 2023'ün ikinci yarısındaki tavan brüt 10 bin 731, net 10 bin 650 lira olduğu için bu tutardan bağlandı. Örneğimizdeki kişinin 10 aylık işsizlik ödeneği alma hakkı bulunduğunu ve 5 aylık ödeneğini aldığını varsayalım. Bu kişi kalan 5 aylık işsizlik ödeneğini brüt 16 bin 2 lira üzerinden alacak. Bundan 121,46 lira damga vergisi kesilecek ve kendisine net olarak ayda 15 bin 880 lira 54 kuruş ödenmeye başlanacak.


MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?

MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?


İŞE GİRİLİRSE NE OLUR?
İşsizlik maaşı alırken, alma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılır.

ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞ HESABI (TL)

TAVAN NASIL DEĞİŞTİ?

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