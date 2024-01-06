ÖDENEK NASIL HESAPLANIYOR?

İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Ancak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.



EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TUTAR HEMEN Mİ ARTACAK?

Yeni asgari ücretin net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olması, en düşük işsizlik maaşını (damga vergisi kesilmiş) 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira yapıyor. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar kademeli olarak artacak. Aralık'ta ayrılana en az 5 bin 325 lira ödenirken, en düşük tutar bu ay sonunda ayrılma halinde 5 bin 978, Şubat'ta çıkılırsa 6 bin 632, Mart'ta ayrılma durumunda 7 bin 286, Nisan'da ve sonrasında çıkılırsa 7 bin 940 lira olacak. İşsizlik ödeneğinde 10 bin 650 liradan 15 bin 880 liraya çıkan tavan tutar ise bu aydan itibaren uygulanacak.





İŞSİZLİK MAAŞINDAKİ ARTIŞ HALEN AYLIK ALANLARA YANSIR MI?

Halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara artış yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı yükselecek. Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 lira olan bir kişi normalde brüt 16 bin 2 lira işsizlik ödeneğine hak kazanıyordu. Fakat işsizlik ödeneği, 2023'ün ikinci yarısındaki tavan brüt 10 bin 731, net 10 bin 650 lira olduğu için bu tutardan bağlandı. Örneğimizdeki kişinin 10 aylık işsizlik ödeneği alma hakkı bulunduğunu ve 5 aylık ödeneğini aldığını varsayalım. Bu kişi kalan 5 aylık işsizlik ödeneğini brüt 16 bin 2 lira üzerinden alacak. Bundan 121,46 lira damga vergisi kesilecek ve kendisine net olarak ayda 15 bin 880 lira 54 kuruş ödenmeye başlanacak.



MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?

MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?