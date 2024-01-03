ZAMLI ENGELLİ MAAŞI ÖDEME TUTARI: 2024 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?

Engelleri aylığı alanlar ''2024 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? '' sorularına yanıt arıyor. Yeni yılda zamlı olarak hesaplara yatırılacak engelli aylıklarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında.
2024 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Zamlı engelli maaşları henüz açıklanmadı. Ancak tahminlere göre;
Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş,
Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak.
Engelli yakını aylığı da 2811 lira 87 kuruşa çıkması bekleniyor.
EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİR?
Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.