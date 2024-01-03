Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak zamlı askeri personel TSK Jandarma, JÖH maaşları! Hava, kara, deniz...

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Veriler heyecanla beklenirken geçtiğimiz günlerde AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.92 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.11'e, Ocak zammı da yüzde 49.63'e ulaşacak.

İŞTE DİĞER TAHMİNLER

Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor.