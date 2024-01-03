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Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak zamlı askeri personel TSK Jandarma, JÖH maaşları! Hava, kara, deniz...

2024 Ocak zammıyla 'Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları da araştırılmaya başlandı. Yeni yılda asgari ücret, memur, emekli maaşları ve sosyal yardım ödemeleri artacak. Bu noktada askeri personel olarak çalışanlar yüzde kaç zam aldıklarını merak eidyor. Peki Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak zamlı askeri personel TSK Jandarma, JÖH maaşları! Hava, kara, deniz...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:25 Güncelleme 03 Ocak 2024, 08:38
Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak zamlı askeri personel TSK Jandarma, JÖH maaşları! Hava, kara, deniz...

Askeri personel TSK Jandarma, JÖH maaşları 2024 yılı ile birlikte güncellenecek. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla memur maaşlarına yansıyan zam sonrasında Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları da değişecek. Peki kim ne kadar alacak?

2024 OCAK ZAMLI ASKERİ PERSONEL MAAŞLARI

Öncelikle henüz jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşlarının zamlı miktarlarının açıklanmadığını belirtelim. Maaşlar netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

MEMURA ENFLASYON FARKI

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı da bugün belli olacak.

Şu ana kadar enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Veriler heyecanla beklenirken geçtiğimiz günlerde AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.92 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.11'e, Ocak zammı da yüzde 49.63'e ulaşacak.

İŞTE DİĞER TAHMİNLER

Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenine göre ise endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak açıkladı. Bu tahmin, zam oranının memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 50.35 çıkabileceğine işaret ediyor.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.556,43

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 34.322,13

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.197,71

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.882,38

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.818,28

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.178,26

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 82.235,15

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.562,17

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 49.560,45

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 35.219,91

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.63 zamlı maaş: 72.007,94

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.526,98

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 41.327,81

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.226,22

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

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