ZAMLI MÜHENDİS, TEKNİSYEN MAAŞLARI! 2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lisans, lise...

2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Peki mühendis, teknisyen maaşları ne kadar oldu?
MÜHENDİS VE TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar;
Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 artış ve 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak ayı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle netleşti.