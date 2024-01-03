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ZAMLI MÜHENDİS, TEKNİSYEN MAAŞLARI! 2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lisans, lise...

2024 Zamlı mühendis ve teknisyen maaşları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yeni yılda geçerli mühendis ve teknisyen maaşlarını sorguluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba Aralık enflasyon verilerini duyurmasıyla memur ve emeklinin zammı belli olacak. Böylelikle mühendis, teknisyen maaşlarına yapılacak zam da ortaya çıkacak. Peki 2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 11:00 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:12
ZAMLI MÜHENDİS, TEKNİSYEN MAAŞLARI! 2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lisans, lise...

2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Peki mühendis, teknisyen maaşları ne kadar oldu?

💰 Tablo Tablo 2024 Yılı Yeni Memur ve Emekli maaşları! 💰

MÜHENDİS VE TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar;

Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 artış ve 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak ayı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.

15 milyonu aşkın emekli ve 4 milyonun üzerinde memurun maaşı Ocak 2024'te zamlı olarak yatacak.

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