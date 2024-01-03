ZAMLI MÜHENDİS, TEKNİSYEN MAAŞLARI! 2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lisans, lise...

2024 Ocak zammıyla mühendis, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Peki mühendis, teknisyen maaşları ne kadar oldu?