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ZAMLI SED yardımı 2024'te kaç TL oldu? 2024 Ocak zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

SED yardımı 2024'te kaç TL oldu? 2024 Ocak zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? soruları Ocak ayının gelmesiyle sıkça araştırılmaay başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bu destekle ihtiyaç sahibi bireylerin yaşam standartlarının iyileştirmesi amaçlanırken, 2024 yılında SED yardımı miktarları, Ocak zammıyla birlikte güncellenecek. İşte zamlı SED yardımı ödeme miktarı...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 06:34 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:02
ZAMLI SED yardımı 2024’te kaç TL oldu? 2024 Ocak zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

SED yardımından faydalanan vatandaşlar ''Zamlı SED yardımı 2024'te kaç TL oldu? 2024 Ocak zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu?'' sorularına yanıt arıyor. Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine zam yolda.

SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2024 Ocak zammıyla SED yardımı miktarı da değişecek. Ancak henüz güncel SED yardımı ödeme tutarı belli olmadı.

Tahminlere göre okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 685 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 428-5 bin 527 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 790-5 bin 896 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 514-6 bin 633 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 685 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 895-2 bin 948 liraya yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Sosyal ve Ekonomik Destek
Çocuk (Okul öncesi)
Mevcut tutar: 2.421,53 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 3.619,22 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 3.685,08 TL

Çocuk (İlköğretim)
Mevcut tutar: 3.632,30 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 5.428,84 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 5.527,63 TL

Çocuk (Ortaöğretim) Mevcut tutar: 3.874,45 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 5.790,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 5.896,14 TL

Çocuk (Ort. çağında okumayan)
Mevcut tutar: 2.421,53 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 3.619,22 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 3.685,08 TL

Çocuk (Yükseköğretim)
Mevcut tutar: 4.358,76 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 6.514,60 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 6.633,16 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler
Mevcut tutar: 1.937,22 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 2.895,37 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 2.948,06 TL

KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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