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İş kazasında çifte aylık imkanı | Çalışamayan sigortalıya devlet desteği

SGK, iş kazası, meslek hastalığı, analık, emzirme ödeneği kapsamında çalışmayan sigortalılara 1 yılda 16 milyar 154 milyon liralık ödeme yaptı. İşte haberin detayları...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
İş kazasında çifte aylık imkanı | Çalışamayan sigortalıya devlet desteği

SosyaL Güvenlik Kurumu, iş kazası, meslek hastalığı, analık, emzirme ödeneği kapsamında çalışmayan sigortalılara 1 yılda 16 milyar 154 milyon liralık ödeme yaptı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigorta kollarında çalışılan sürede yaşanan kazalar, sakatlıklar erken emeklilik kapısı açıyor.

Çalışan, iş kazası sonucu hem sürekli iş göremezlik geliri hem de malullük aylığı alabiliyor. Talebe göre, bu aylık ve gelirden yüksek olanının tamamı, düşük olanın da yarısı bağlanıyor. Çalışan emekliler de iş kazası geçirdiğinde iş göremezlik geliri alabiliyor.



MAAŞIN YÜZDE 40'I BAĞLANIR
Kısa vadeli sigorta primleri çalışanları iş kazası, meslek hastalıklarına karşı sigortalayarak koruma altına alıyor. Emekli bir çalışan işyerinde kaza geçirdiğinde ya da meslek hastalığı geçirdiğinde yüzde 10 ve üzeri iş göremezlik oranına göre gelir bağlanıyor. Örneğin, SGK'ya bildirilen brüt kazancı 22 bin lira olan bir kişi yüzde 40 oranında iş göremezlik raporu alırsa 8 bin 800 lira iş göremezlik aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç kalırsa gelir bağlama oranı yüzde 100 uygulanıyor. İlerleyen yıllarda iş göremezlik oranındaki değişime bağlı olarak ödenen gelir artıyor ya da azalıyor.



1 GÜN ÇALIŞMASI YETERLİ
İş kazası ölümlerinde geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanırken, sigortalının 1 gün bile çalışması yeterli kabul ediliyor. Sürekli iş göremezlik ödeneği alan sigortalı çalıştığında geliri kesilmiyor. İş kazasının SGK'ya 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.




EMEKLİ ÇALIŞAN ALABİLİYOR
Emekli olduktan sonra çalışanların ödediği destek priminin aylığa katkısı bulunmuyor ancak olası bir kazada mağduriyeti önlüyor. Emekli çalışan işyerinde kaza geçirdiğinde, meslek hastalığına yakalandığında yüzde 10 ve üzerindeki iş göremezlik oranına göre gelir bağlanıyor. İş Kanunu'na göre hem emekli aylığı hem iş göremezlik aylığı alan yüksek olanın tamamını, diğerinin yarısını alabiliyor. Çalışanın da her iki aylığı alma hakkı bulunuyor. Ancak bu aylık ve gelirden yüksek olanın tamamı, düşük olanın da yarısı bağlanıyor. Ödenek kazanın olduğu tarihten önceki üç ayın brüt kazancına göre hesaplanıyor.

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