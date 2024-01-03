İş kazasında çifte aylık imkanı | Çalışamayan sigortalıya devlet desteği

SosyaL Güvenlik Kurumu, iş kazası, meslek hastalığı, analık, emzirme ödeneği kapsamında çalışmayan sigortalılara 1 yılda 16 milyar 154 milyon liralık ödeme yaptı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigorta kollarında çalışılan sürede yaşanan kazalar, sakatlıklar erken emeklilik kapısı açıyor.
Çalışan, iş kazası sonucu hem sürekli iş göremezlik geliri hem de malullük aylığı alabiliyor. Talebe göre, bu aylık ve gelirden yüksek olanının tamamı, düşük olanın da yarısı bağlanıyor. Çalışan emekliler de iş kazası geçirdiğinde iş göremezlik geliri alabiliyor.
MAAŞIN YÜZDE 40'I BAĞLANIR
Kısa vadeli sigorta primleri çalışanları iş kazası, meslek hastalıklarına karşı sigortalayarak koruma altına alıyor. Emekli bir çalışan işyerinde kaza geçirdiğinde ya da meslek hastalığı geçirdiğinde yüzde 10 ve üzeri iş göremezlik oranına göre gelir bağlanıyor. Örneğin, SGK'ya bildirilen brüt kazancı 22 bin lira olan bir kişi yüzde 40 oranında iş göremezlik raporu alırsa 8 bin 800 lira iş göremezlik aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç kalırsa gelir bağlama oranı yüzde 100 uygulanıyor. İlerleyen yıllarda iş göremezlik oranındaki değişime bağlı olarak ödenen gelir artıyor ya da azalıyor.