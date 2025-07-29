Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

Yaz aylarının ortasında temel gıda ürünlerinde fiyat değişimleri devam ediyor. Ayçiçek yağı gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde tüketiciler en uygun fiyatı bulmak için karşılaştırma yapıyor. Migros, A101, BİM, Şok ve CarrefourSA gibi zincir marketlerde 1, 2 ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları farklılık gösteriyor. Bazı marketlerde kartlı kampanyalarla dikkat çekici indirimler sunulurken, bazı zincirlerde fiyatlar sabit kalmaya devam ediyor.