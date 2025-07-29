Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

Yaz aylarının ortasında temel gıda ürünlerinde fiyat değişimleri devam ediyor. Ayçiçek yağı gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde tüketiciler en uygun fiyatı bulmak için karşılaştırma yapıyor. Migros, A101, BİM, Şok ve CarrefourSA gibi zincir marketlerde 1, 2 ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları farklılık gösteriyor. Bazı marketlerde kartlı kampanyalarla dikkat çekici indirimler sunulurken, bazı zincirlerde fiyatlar sabit kalmaya devam ediyor. İşte 29 Temmuz 2025 itibarıyla litre bazında ayçiçek yağı fiyatları ve indirim detayları: 🔹 A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları Yudum 1 L: 125 TL Komili 5 L: 339 TL Vera 5 L: 305 TL 🔹 BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları Sole 1 L: 85 TL Sole 5 L: 305 TL Safya 5 L: 305 TL 🔹 Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Evin 1 L: 85 TL Evin 2 L: 165 TL Evin 5 L: 349 TL 🔹 CarrefourSA Ayçiçek Yağı Fiyatları CarrefourSA 1 L: 88,50 TL CarrefourSA 2 L: 165,50 TL CarrefourSA 5 L: 349,50 TL Komili 5 L: 299,90 TL (Kartlı fiyat, %13 indirimli) Yudum 5 L: 399,90 TL (Kartlı fiyat, %5 indirimli) 🔹 Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları Migros'ta ayçiçek yağı fiyatlarına dair 29 Temmuz itibarıyla resmi online veriye ulaşılamadı. Ancak geçmiş kampanyalarda Migros markalı 5 L ayçiçek yağı fiyatının 300–315 TL arasında seyrettiği biliniyor. 💡 En Uygun Ayçiçek Yağı Nerede? En ucuz 1L: BİM ve Şok'ta Evin ve Sole markalarıyla 85 TL En ucuz 5L: CarrefourSA'da kartlı Komili 5L – 299,90 TL (%13 indirimli) Alternatif ekonomik 5L: Vera (A101), Sole (BİM) – 305 TL Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır Kaynak: Haber marketlerin web sitelerinde yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır