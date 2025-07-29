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Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

29 Temmuz 2025 ayçiçek yağı fiyatları güncellendi. Migros, A101, BİM, Şok ve CarrefourSA marketlerinde 1L, 2L, 5L ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdık. En uygun fiyat hangi markette?

Giriş Tarihi: 29.07.2025 17:04
Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

Yaz aylarının ortasında temel gıda ürünlerinde fiyat değişimleri devam ediyor. Ayçiçek yağı gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde tüketiciler en uygun fiyatı bulmak için karşılaştırma yapıyor. Migros, A101, BİM, Şok ve CarrefourSA gibi zincir marketlerde 1, 2 ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları farklılık gösteriyor. Bazı marketlerde kartlı kampanyalarla dikkat çekici indirimler sunulurken, bazı zincirlerde fiyatlar sabit kalmaya devam ediyor.

Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

İşte 29 Temmuz 2025 itibarıyla litre bazında ayçiçek yağı fiyatları ve indirim detayları:

🔹 A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • Yudum 1 L: 125 TL

  • Komili 5 L: 339 TL

  • Vera 5 L: 305 TL
    A101'de 5 litrelik Vera markası, bu marketteki en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

🔹 BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • Sole 1 L: 85 TL

  • Sole 5 L: 305 TL

  • Safya 5 L: 305 TL
    BİM'de hem Sole hem de Safya markaları aynı fiyatla satışta. 5 litrelik fiyatlar oldukça rekabetçi.

Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

🔹 Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • Evin 1 L: 85 TL

  • Evin 2 L: 165 TL

  • Evin 5 L: 349 TL

Yağ fiyatları dipte: Migros, A101, Bim, Şok, Carrefour ayçiçek yağı fiyatı listesi

🔹 CarrefourSA Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • CarrefourSA 1 L: 88,50 TL

  • CarrefourSA 2 L: 165,50 TL

  • CarrefourSA 5 L: 349,50 TL

  • Komili 5 L: 299,90 TL (Kartlı fiyat, %13 indirimli)

  • Yudum 5 L: 399,90 TL (Kartlı fiyat, %5 indirimli)