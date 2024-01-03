'2024 korku yılı' diyerek uyardı! İslam Memiş altın-gümüş-dolar fitilini ateşledi! "Elinde altın bulunduranlar..."

ALTIN BİRİNCİLİĞİ ELDE TUTACAK "Gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2024 yılında birinciliği elde tutacak olan bir gram altınla karşı karşıya olabiliriz çünkü dünyada ve uluslararası piyasalarda, hem yurt içi piyasalarda altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyen birçok faktör bulunuyor."

ALTIN POZİTİF YÖNDE DEVAM EDECEK "2024 yılında gram altının TL fiyatındaki beklentisi 2.500 TL devamında 2.700 TL seviyesidir. Hem dolar kurundaki yükseliş, hem ons altındaki yükseliş gram altını pozitif yönde desteklemeye devam edecektir." "Elinde altın bulunduranlar eğer nakit ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız, araba almayacaksınız veya herhangi bir nakit ihtiyacınız olmayacaksa, bulundurmaya devam etmelisiniz. Elinizdekinin kıymetini mutlaka bilmelisiniz."

"2024 KORKU YILI" İslam Memiş 2024 yılını neden korku yılı olarak adlandırdığını şu şekilde açıklıyor; NAKİT ÇOK KIYMETLİ OLACAK "2024 yılına geldiğimiz zaman yine enflasyonun geçici olmadığını, küresel iklim değişikliğinin hem doğal felaketlere hem insanın kitlesel göçlerine mecburi göçlere neden olacağını da hep beraber görmüş olacağız. Nakit çok kıymetli olacak 2024 yılında, çünkü 2024 yılında yine jeopolitik gerilimlerle birlikte doğal felaketlerin, küresel ısınmanın, kıtlığın ekonomisini biraz daha küresel ısınmanın getirmiş olduğu gıda krizinin insanlar üzerinde psikolojik anlamda bir tahribata neden olabilir diye düşünüyorum."

İŞ DEĞİŞTİRME ZAMANI DEĞİL "Özellikle yine korkuyu işsizliğe de bağlamak istiyorum. 2024 yılında ciddi bir işsizlik rakamı olacak dünya genelinde, bu işsizlik rakamlarıyla dünyada yaşanan kitlesel göçlerin bütün dünyada hissedileceği bir dönem olabilir. O yüzden iş değiştirmek isteyen, sıkılmış olanlar veya 'Nasıl olsa iş bulurum' düşüncesi olan izleyenlere, bu düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye ederim."