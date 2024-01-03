'2024 korku yılı' diyerek uyardı! İslam Memiş altın-gümüş-dolar fitilini ateşledi! "Elinde altın bulunduranlar..."

Finans uzmanı İslam Memiş, 2024 yılına dair ekonomik beklentileri ve olası riskleri değerlendirdi. Özellikle gram altın, enflasyon, işsizlik, döviz, dijital bankacılık, altın üretim yasağı gibi konulara odaklanan Memiş, önemli tavsiyelerde bulundu.
Finans uzmanı İslam Memiş, 2024 yılına dair ekonomik beklentileri ve olası riskleri değerlendirdi. Özellikle gram altın, enflasyon, işsizlik, döviz, dijital bankacılık, altın üretim yasağı gibi konulara odaklanan Memiş, önemli tavsiyelerde bulundu.
İSLAM EMMİŞ'TEN UYARI GELDİ!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2024 yılı analizini şu ifadelerle açıkladı;
"Herkes kendini 3-4 ay idare edecek kadar nakit bulundurmalı. İhtiyacınız olmayan şeyleri almamalısınız."
"2023 yılında genelde mala herkes yatırım yapmıştı, ev almışlardı, araba almışlardı. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi 2024 yılında da ev veya araba almak, onu tekrar satmak para kazanmak değildir."
ALTIN BİRİNCİLİĞİ ELDE TUTACAK
"Gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2024 yılında birinciliği elde tutacak olan bir gram altınla karşı karşıya olabiliriz çünkü dünyada ve uluslararası piyasalarda, hem yurt içi piyasalarda altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyen birçok faktör bulunuyor."
ALTIN POZİTİF YÖNDE DEVAM EDECEK
"2024 yılında gram altının TL fiyatındaki beklentisi 2.500 TL devamında 2.700 TL seviyesidir. Hem dolar kurundaki yükseliş, hem ons altındaki yükseliş gram altını pozitif yönde desteklemeye devam edecektir."
"Elinde altın bulunduranlar eğer nakit ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız, araba almayacaksınız veya herhangi bir nakit ihtiyacınız olmayacaksa, bulundurmaya devam etmelisiniz. Elinizdekinin kıymetini mutlaka bilmelisiniz."
"2024 KORKU YILI"
İslam Memiş 2024 yılını neden korku yılı olarak adlandırdığını şu şekilde açıklıyor;
NAKİT ÇOK KIYMETLİ OLACAK
"2024 yılına geldiğimiz zaman yine enflasyonun geçici olmadığını, küresel iklim değişikliğinin hem doğal felaketlere hem insanın kitlesel göçlerine mecburi göçlere neden olacağını da hep beraber görmüş olacağız. Nakit çok kıymetli olacak 2024 yılında, çünkü 2024 yılında yine jeopolitik gerilimlerle birlikte doğal felaketlerin, küresel ısınmanın, kıtlığın ekonomisini biraz daha küresel ısınmanın getirmiş olduğu gıda krizinin insanlar üzerinde psikolojik anlamda bir tahribata neden olabilir diye düşünüyorum."
İŞ DEĞİŞTİRME ZAMANI DEĞİL
"Özellikle yine korkuyu işsizliğe de bağlamak istiyorum. 2024 yılında ciddi bir işsizlik rakamı olacak dünya genelinde, bu işsizlik rakamlarıyla dünyada yaşanan kitlesel göçlerin bütün dünyada hissedileceği bir dönem olabilir. O yüzden iş değiştirmek isteyen, sıkılmış olanlar veya 'Nasıl olsa iş bulurum' düşüncesi olan izleyenlere, bu düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye ederim."
"Bir yandan maliyetler artıyor, bir yandan enflasyonda üst bir ortam var. Diğer yandan asgari ücret zamları ile birlikte oluşacak farklı maliyetler karşımızda olacaktır. Bu işsizlik rakamlarını tetikleyecek, özellikle yine geçtiğimiz haftalarda Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek açıklamalarında işlerin daralacağını da ifade etti alenen. Bunun daralmasıyla birlikte ister istemez kira artışları ve maliyet artışları çok hissedilecek. İşverenlerde işsizlik rakamlarının yansıyacağını düşünüyorum. Maalesef her geçen yılı arayacağımız bir süreçten geçtiğimizi özetle belirtmek isterim."
GÜMÜŞÜN POTANSİYELİ
Memiş, 2024 yılında gümüşte de artış beklentisi olduğunu dile getirdi. Gümüşün gram fiyatının yükselebileceğini ve yatırımcıların bu değerli maddeye daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
CANLI DOLAR VE ALTIN KURU