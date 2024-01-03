2024 ÖTV’siz indirimli Ocak ayı sıfır araç fiyat listesi; Fiat Egea 382.361 TL, Megane 477.731 TL, Polo 427 bin TL yarı fiyatına düşecek

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, engelli vatandaşlar için uygulanan araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst limiti de netleşti. Yeniden değerleme oranlarına bağlı olarak belirlenen bu limit, engelli bireylere vergisel avantajlar sunmayı amaçlıyor. Peki, ÖTV muafiyetli araç fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU? 2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. 2024 yılında ÖTV'siz otomobil limitinde güncelleme yapıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceği ifade edildi.