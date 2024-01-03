2024 ÖTV’siz indirimli Ocak ayı sıfır araç fiyat listesi; Fiat Egea 382.361 TL, Megane 477.731 TL, Polo 427 bin TL yarı fiyatına düşecek

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, engelli vatandaşlar için uygulanan araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst limiti de netleşti. Yeniden değerleme oranlarına bağlı olarak belirlenen bu limit, engelli bireylere vergisel avantajlar sunmayı amaçlıyor. Peki, ÖTV muafiyetli araç fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. 2024 yılında ÖTV'siz otomobil limitinde güncelleme yapıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceği ifade edildi.
2024 ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLERİN LİSTESİ
RENAULT CLİO
Clio, equilibre 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren Clio'nun ÖTV oranı 306.259 TL. %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL. Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382.824 TL oluyor.
HYUNDAİ İ20
Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modelinin güncel satış fiyatı 920.000 TL olarak belirtiliyor. Hyundai i20 vergisiz 425.925 TL'lik fiyatı ile %80'lik ÖTV dilimine giriyor. 340.740 TL ÖTV ödenen araca aynı zamanda 153.333 TL'lik KDV de dahil olduğunda fiyat yükseliyor.