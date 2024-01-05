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Flaş karar A101 BİM ŞOK marketlerde yeni dönem başlıyor! Çalışma gün ve saatleri bundan sonra...

Marketlerle ilgili son dönemde perakende sektöründe yeni bir tartışma başladı. Hem tüketiciler hem de perakende sektörü temsilcileri, alınacak kararın ne yönde olacağını merak ediyor. Bu önerinin hayata geçirilmesi durumunda vatandaşlar ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda çeşitli görüşler dile getiriliyor.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 08:34 Güncelleme 05 Ocak 2024, 08:34
Flaş karar A101 BİM ŞOK marketlerde yeni dönem başlıyor! Çalışma gün ve saatleri bundan sonra...

Alışveriş kültürü ve tüketici alışkanlıkları zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalması önerisiyle yeni bir dönemece giriyor. Bu öneri, hem küçük esnafların rekabet koşullarını iyileştirmeyi hem de zincir market çalışanlarının dinlenme haklarını güvence altına almayı hedefliyor.

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK?

Pazar günleri, genellikle aileler için alışveriş ve dinlenme zamanı olarak kabul ediliyor. Ancak zincir marketlerin sürekli açık olması, küçük esnafların iş hacmini olumsuz etkiliyor.

Bu öneri, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları üzerinde de önemli bir etki yaratabilir. Pazar günleri marketlerin kapalı olması, tüketicilerin hafta içi daha planlı alışveriş yapmalarını teşvik edebilir.

Aynı zamanda, pazar günlerini daha çok aile ve dinlenme zamanı olarak değerlendirmelerine olanak tanıyabilir.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NORMALDE NASIL?

A101 Mağaza Çalışma Saatleri:

  • Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 - 21.30

BİM Mağaza Çalışma Saatleri:

  • Haftanın her günü: 09.00 - 21.00

ŞOK Mağaza Çalışma Saatleri:

  • Haftanın her günü: 09.00 - 21.00
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