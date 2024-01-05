Alışveriş kültürü ve tüketici alışkanlıkları zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalması önerisiyle yeni bir dönemece giriyor. Bu öneri, hem küçük esnafların rekabet koşullarını iyileştirmeyi hem de zincir market çalışanlarının dinlenme haklarını güvence altına almayı hedefliyor.

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? Pazar günleri, genellikle aileler için alışveriş ve dinlenme zamanı olarak kabul ediliyor. Ancak zincir marketlerin sürekli açık olması, küçük esnafların iş hacmini olumsuz etkiliyor.