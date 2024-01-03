Fed tutanaklarında faiz artışlarında sona gelindiği sinyali





BAZI FED YETKİLİLERİ AŞIRI KISITLAYICI DURUŞUN RİSKLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, birkaç yetkilinin Komite'nin gelecek dönemde hedefleri arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

Tutanaklarda, "Politika görünümünü tartışırken yetkililer, politika faizinin bu sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüler, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler." ifadeleri yer aldı.

Fed yetkililerinin neredeyse tamamının tahminlerinde enflasyon görünümündeki iyileşmeyi yansıtacak şekilde 2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığının uygun olacağını öngördüğü vurgulanan tutanaklarda, ancak yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecede yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğunu da işaret ettiği aktarıldı.