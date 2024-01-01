Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak

2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak." değerlendirmesinde bulundu.





23 kuyuda üretim yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyuda şu anda üretim yapıyoruz, günlük yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var.

Hedefimiz, bu üretimi 2024 sonunda 100 bin varile çıkarmak. Bu sayede, sadece bu bölgeden Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamış olacağız." dedi.





Bakan Bayraktar ayrıca Hakkari, Van ve Siirt gibi illerde de petrol arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN