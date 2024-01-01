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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak

Son dakika haberleri... Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada günlük 30 bin varil petrol üretildiğini söyleyerek, "Hedefimiz 2024 sonunda 100 bin varile ulaşmak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 17:13 Güncelleme 01 Ocak 2024, 17:13
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesine gitti.



Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nu ziyaret eden Bakan Bayraktar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Şırnak'ın petrol üretiminde en önde gelen şehir olacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki 3 ayda Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek.

2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak." değerlendirmesinde bulundu.



23 kuyuda üretim yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyuda şu anda üretim yapıyoruz, günlük yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var.

Hedefimiz, bu üretimi 2024 sonunda 100 bin varile çıkarmak. Bu sayede, sadece bu bölgeden Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamış olacağız." dedi.



Bakan Bayraktar ayrıca Hakkari, Van ve Siirt gibi illerde de petrol arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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