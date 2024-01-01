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400 milyon lira ile neler alınır? Türkiye'de 400 milyon TL ile kaç daire alınır 2024? Büyük ikramiye çıkarsa alabileceğiniz 7 şey!

Yılbaşı geleneğinin vazgeçilmezlerinden olan Milli Piyango Çekilişi, bir rekora sahne oldu. 400 milyon liralık dev ikramiye, kazanan kişiye hayalini kurduğu büyük bir zenginlik kapısını aralama fırsatı sunuyor. Peki, 400 Milyon TL ile neler alınır? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 13:54 Güncelleme 01 Ocak 2024, 13:54
400 milyon lira ile neler alınır? Türkiye’de 400 milyon TL ile kaç daire alınır 2024? Büyük ikramiye çıkarsa alabileceğiniz 7 şey!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Peki, 400 milyon lira ile neler alınır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2024 yılında sahibini buldu. İşte, şanslı iller ve kazanan bilet:

Kazandıran numaralar 3-5-5-0-0-5-4 oldu.Büyük ikramiye bir tam bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

400 MİLYON TL İLE NELER ALINIR?



BOĞAZ'DA 7+1 500 METREKARE 4 YALI

BODRUM'DA 25 LÜKS VİLLA



BÜYÜKADA'DA 9 ADET YALI

FERRARİ 20 ADET OTOMOBİL



TANESİ 27 MİLYON LİRADAN 15 ADET LÜKS YAT



TANESİ 1 MİLYON DOLARDAN 14 ADET JET

120 BİN ADET ÇEYREK ALTIN

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