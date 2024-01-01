400 milyon lira ile neler alınır? Türkiye’de 400 milyon TL ile kaç daire alınır 2024? Büyük ikramiye çıkarsa alabileceğiniz 7 şey!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Peki, 400 milyon lira ile neler alınır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2024 yılında sahibini buldu. İşte, şanslı iller ve kazanan bilet:

Kazandıran numaralar 3-5-5-0-0-5-4 oldu.Büyük ikramiye bir tam bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

400 MİLYON TL İLE NELER ALINIR?