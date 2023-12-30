Her haneye 1600 TL yardım yapılacak! Çocuğu olana ek ödeme veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Destek Programı çerçevesinde yapılacak olan ödemeler, hane başına aylık 850 ile 1250 TL arasında değişecek. Bu destek, ailelerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefleyerek, sosyal yardımların daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlayacak.

Bakanlık tarafından 12 ay süreyle devam eden aile yardımı ödemelerinde yapılan güncellemeyle birlikte, çocuk sahibi ailelere sunulan destek miktarlarında önemli değişiklikler dikkat çekiyor. Aile yardımı ödemeleri, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ailelere ulaşıyor. Çocuk sahibi ailelere sağlanan destek ise 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor, bu durumla birlikte ailelere toplamda en düşük 1600 TL'ye kadar artış gösteriyor.

1.250 TL + 350 TL: 1600 TL ödemeye tekabül ediyor.

2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin ikinci 12 aylık dönemde de (Temmuz 2023- Haziran 2024) hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.