Her haneye 1600 TL yardım yapılacak! Çocuğu olana ek ödeme veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Destek Programı çerçevesinde yapılacak olan ödemeler, hane başına aylık 850 ile 1250 TL arasında değişecek. Bu destek, ailelerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefleyerek, sosyal yardımların daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlayacak.
Aile Destek Programı çerçevesinde yapılacak olan ödemeler, hane başına aylık 850 ile 1250 TL arasında değişecek. Bu destek, ailelerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefleyerek, sosyal yardımların daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlayacak.
HANE BAŞINA ÖDEME
Bakanlık tarafından 12 ay süreyle devam eden aile yardımı ödemelerinde yapılan güncellemeyle birlikte, çocuk sahibi ailelere sunulan destek miktarlarında önemli değişiklikler dikkat çekiyor. Aile yardımı ödemeleri, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ailelere ulaşıyor. Çocuk sahibi ailelere sağlanan destek ise 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor, bu durumla birlikte ailelere toplamda en düşük 1600 TL'ye kadar artış gösteriyor.
1.250 TL + 350 TL: 1600 TL ödemeye tekabül ediyor.
2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin ikinci 12 aylık dönemde de (Temmuz 2023- Haziran 2024) hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilmekte olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilmektedir.
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Kişi başına düşen aylık
gelir aralığı (TL)
Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı
1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı
1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı
950
1372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL'den az
850
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
Hanedeki Çocuk Sayısı
Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere
350
3 çocuklu hanelere
450
4 çocuklu hanelere
550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere
650
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilmektedir.
Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.
Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.