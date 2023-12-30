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EYT'nin ardından staj ve çıraklık primleri ekleniyor! 2 istisna ile 2160 gün kazanabilirsiniz! 1999 öncesi 2000 sonrası SGK'lılar...

SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar genellikle yaş, prim ve çalışma yılı gibi kriterleri içermektedir. Ancak, bazı durumlarda staj ve çıraklık süreçlerinin borçlanılması da emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için önemli bir imkan sunmaktadır. Yalnızca 2 durumda staj ve çıraklık sigorta primleri geçerli oluyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 10:03 Güncelleme 30 Aralık 2023, 10:03
EYT’nin ardından staj ve çıraklık primleri ekleniyor! 2 istisna ile 2160 gün kazanabilirsiniz! 1999 öncesi 2000 sonrası SGK’lılar...

Türkiye'de annelerin doğum borçlanması sürecinde dikkat çeken ince detaylar, staj sigortasının avantajları ile birleşerek ikinci ve hatta üçüncü bir avantaj sağlıyor. Normal şartlarda borçlanma ya da başlangıç olarak kabul edilmeyen staj sigortası, annelerin staj veya çıraklık süreçlerinin ardından dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabilmesine olanak tanıyor. Ancak buradaki asıl avantaj, sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu şartlar, çalışma koşullarına göre değişebilir. Hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalıları olarak kabul edilirken, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ise Bağ-Kur (4B) sigortalılarıdır. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak sınıflandırılırlar.

STAJ İÇİN 2 İSTİSNA VAR

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılır ve iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır. Ancak, bu dönemler emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, bazı istisnalar bu kuralın dışındadır. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için de başlangıç olarak kabul edilme durumu söz konusudur.



Borçlanma Yolu ile Prim Kazanma

Prim günlerini tamamlarken, genellikle fiilen çalışmanız ve prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak bazı istisnalarla borçlanma yoluyla da prim kazanabilirsiniz. Örneğin, erkekler askerlik sürelerini borçlanarak satın alabilirler. Ayrıca yurtdışında yaşayan gurbetçiler de yurtdışındaki sürelerini borçlanarak prim kazanabilirler. Erkeklerin askerlikleri, sigorta başlangıcından önce yapılmışsa, borçlanma işlemi işe giriş tarihini geri çekebilir. Bu sayede erkek sigortalılar emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

Borçlanma işlemi için işe giriş tarihi büyük önem taşır. Bu tarihe göre kaç gün borçlanmanız gerektiği ve sigorta başlangıcınızın ne kadar geriye çekilebileceği belirlenir. Anneler ise doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl, yani 2160 gün kazanabilirler. Her bir çocuk için 720 gün borçlanma hakkına sahiptirler. Burada, ihtiyacınıza göre kaç gün borçlanmanız gerekiyorsa o kadar günü borçlanabilirsiniz.

Staj Sigortası Geçerli mi?

Doğum borçlanması konusunda bazı önemli detaylar vardır ve annelere ikinci ve hatta üçüncü bir avantaj sunabilir. Normal şartlarda, staj sırasında veya çıraklık dönemindeki sigorta primleri emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmez. Ancak anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul edilir.

Bu da annelere staj veya çıraklık sonrası doğan çocukları için borçlanma yapma imkanı tanır. Başka bir avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesidir. Eğer staj veya çıraklık döneminde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız ve bu dönemler ile doğumlar arasında bir zaman dilimi varsa, bu doğumları borçlandığınızda sigorta başlangıcını geri çekebilirsiniz.

Borçlanma Nasıl Ödenir?

Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarını siz belirleyebilirsiniz ve genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında bir rakam seçebilirsiniz. Borçlanma işlemi emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN TARİFE DEĞİŞİYOR BORÇLANMA VE İHYAYA NE VERİLECEK? NE KADAR FARK VAR? HESAPLI ÖDEME İÇİN NE YAPILMALI?

Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar 1 Ocak itibariyle artacak. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla en düşük borçlanma ve ihya tutarlarının nasıl değişeceği belli oldu. İşte detayları…

EKSİK primini tamamlamak isteyenlerin yardımına borçlanma ve ihya yetişirken, yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak artış bu işlemler için ödenecek tutarlara yansıyacak. Erken emeklilik için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.

BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 13 bin 414 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 143,09 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 103 bin 23, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 77 bin 267 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni brüt asgari ücretle değişecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla 1 Ocak'tan itibaren başvuranların borçlanmaya her gün için en az 70,27, her ay için de 2 bin 108 lira daha fazla ödemesi gerekecek.
1 günlük en düşük borçlanma tutarı 143,09 liradan 213,35 liraya, 1 aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruştan 6 bin 400 lira 76 kuruşa çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanmasına 153 bin 618, 18 aylık askerlik borçlanmasına 115 bin 213 lira ödenecek. 2 yıllık doğum borçlanmasında 50 bin 594, 18 aylık askerlik borçlanmasında 37 bin 946 lira fark oluşacak.

GURBETÇİ İÇİN DE YENİ TUTAR
Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödüyor. Bu tutar yeni asgari ücretle 9 bin 1 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık 2 bin 964 lira seviyesinde fark oluşacak.



İHYA İÇİN NE VERİLECEK?
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 4 bin 628 lira ödüyor. Bu tutar da Ocak'tan itibaren 6 bin 900 liraya çıkacak. 1 aylık ihya için yaklaşık 2 bin 272 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.

NE ZAMANA KADAR SÜRE VAR?
Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için bu ay sonuna kadar başvuruda bulunmak yeterli olacak. Ödeme ise daha sonra yapılacak. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek.

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