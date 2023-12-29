Yeni yılda kimlik pasaport ücretinden çevre cezalarına kadar pek çok alanda tarifeler değişiyor!





DASK'TA TEMİNAT ARTTI

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere iki katına çıkartılarak, 1 milyon 272 bin liraya yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 3 bin 16 liradan 6 bin liraya, diğer konutlar için 2 bin 80 liradan 4 bin liraya çıkartıldı.



KİRLETEN YANDI!

Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara kesilecek para cezaları ise yüzde 58.46 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, 9 bin 943 lira idari para cezası ödeyecek. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 lira olarak belirlendi.



STOPAJ İNDİRİMİ UZATILDI

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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