4.7 milyon emekli için duyuru yapıldı! 29 Aralık tarihinde IBAN hesabına yatacak! SGK BAĞ-KUR ödeme takvimi

Çalışan emeklilere sunulan bu ikramiye düzenlemesi ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, ödeme tarihleri netleşti. Bakan Işıkhan, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilere yapılacak olan 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu.