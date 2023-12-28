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4.7 milyon emekli için duyuru yapıldı! 29 Aralık tarihinde IBAN hesabına yatacak! SGK BAĞ-KUR ödeme takvimi

Son dakika gelişmelerine göre, çalışan emeklilere yönelik düzenlenen ikramiye miktarı Meclis tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, 4,7 milyon hak sahibi emekli, merakla bekledikleri 5000 TL ikramiye ödemesinin tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Son dakika haberine göre, ödeme tarihi netleşti...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 18:40 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:40
4.7 milyon emekli için duyuru yapıldı! 29 Aralık tarihinde IBAN hesabına yatacak! SGK BAĞ-KUR ödeme takvimi

Çalışan emeklilere sunulan bu ikramiye düzenlemesi ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, ödeme tarihleri netleşti. Bakan Işıkhan, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilere yapılacak olan 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın 29 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma tamamlandı. Düzenleme Meclis'ten geçti. Yasalaşan çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda SGK harekete geçecek.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için gerekli hazırlıklar yapıldı.

HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK YOK, BANKAYA OTOMATİK YATACAK

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.

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