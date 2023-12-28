4.7 milyon emekli için duyuru yapıldı! 29 Aralık tarihinde IBAN hesabına yatacak! SGK BAĞ-KUR ödeme takvimi

Çalışan emeklilere sunulan bu ikramiye düzenlemesi ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, ödeme tarihleri netleşti. Bakan Işıkhan, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilere yapılacak olan 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın 29 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma tamamlandı. Düzenleme Meclis'ten geçti. Yasalaşan çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda SGK harekete geçecek.
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için gerekli hazırlıklar yapıldı.
HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK YOK, BANKAYA OTOMATİK YATACAK
Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.