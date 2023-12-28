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Rekor tazeledi! Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 7.396,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,90 puan artarken toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira oldu. Öte yandan altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artarak 2 milyon 30 bin liraya yükseldi

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 18:30 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:44
Rekor tazeledi! Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 7.396,34 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,90 puan artarken toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 4,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürüyor.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de cari dengenin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.450 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 2078 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2078 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 30 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,61'den, bileşik getirisi de yüzde 38,78'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,3767 lira, satışta 29,4944 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,3169 lira, satışta 29,4344 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 140,5 düzeyinde seyrediyor.

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