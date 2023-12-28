Rekor tazeledi! Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,90 puan artarken toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira oldu.

Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 4,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürüyor.