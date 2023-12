Yeni yıl yeni kazanç: Asgari ücret herkese yansıyacak! Neler değişecek?

TAZMİNATTA YILLIK 6 BİN 538 TL ARTIŞ

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Ocak'tan itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 20 bin 2 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 19 bin 850 lira olacak. Asgari ücretli çalışanın her yıl için 6 bin 538 lira avantajı oluşacak. 10 yıl çalışmışsa 65 bin 380, 20 yıl çalışmışsa 130 bin 760 lira fark ortaya çıkacak.