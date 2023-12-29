Yeni yıl yeni kazanç: Asgari ücret herkese yansıyacak! Neler değişecek?

İŞSİZE YENİ MAAŞ Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin lira, en yükseği de 16 bin 1 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre aydan aya farklılık gösterecek. Tavan tutar ise Ocak'tan itibaren devreye girecek. Yeni asgari ücret, halen işsizlik maaşı alanlardan ise, işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara etki edecek.

ŞİMDİ BAŞVUR 50 BİN TL AZ ÖDE Eksik primini tamamlamak isteyenlerin yardımına borçlanma ve ihya yetişirken, yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak yüzde 49.11'lik artış bu işlemler için ödenecek tutarlara yansıyacak. Erken emeklilik için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak. 1 Ocak'tan itibaren başvuranların borçlanmaya her gün için en az 70,27, her ay için de 2 bin 108 lira daha fazla ödemesi gerekecek. 1 günlük en düşük borçlanma tutarı 143,09 liradan 213,36 liraya, 1 aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruştan 6 bin 400 lira 80 kuruşa çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanmasına 153 bin 619, 18 aylık askerlik borçlanmasına 115 bin 214 lira ödenecek. 2 yıllık doğum borçlanmasında 50 bin 595, 18 aylık askerlik borçlanmasında 37 bin 946 lira fark oluşacak.







Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödüyor. Bu tutar yeni asgari ücretle 9 bin 1 lira 13 kuruşa çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık 2 bin 964 lira 60 kuruş fark oluşacak.





SON 3 GÜN

Emeklilik için eksik primleri tamamlamak isteyen Bağ-Kur ihyasında da şimdi 1 ay için 4 bin 628 lira ödenirken, bu tutar da 1 Ocak'tan itibaren 6 bin 900 liraya çıkacak. 1 aylık ihya için yaklaşık 2 bin 272 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek. Artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için bu ay sonuna kadar başvuruda bulunmak yeterli olacak. Eğer hafta sonu çalışma kararı alınmazsa, bizzat SGK'ya giderek başvuru yapmak için bugün son gün olacak. Ancak e-Devlet'ten hafta sonu da başvuru yapılabilecek. Yetkililer, borçlanma yapacaklara "Son güne bırakmayın" uyarısı da yapıyor. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek.