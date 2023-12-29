2008-2015 arası ve sonrası için erken emeklilik formülü! O kişiler için emeklilik yaşı A’dan Z’ye yeniden düzenlenecek

Düzenleme ile SGK'lı çalışanlar ile Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün, yani 5 yıllık süre farkı ortadan kalkacak. Bu adımla emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK: DAHA ERKEN VE AVANTAJLI EMEKLİLİK İMKANI

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre 7200 güne çekilecek ve emeklilik süreci hem daha erken hem de daha avantajlı hale gelecek. Bağ-Kur'lu vatandaşlar, giriş tarihlerine göre belirlenen yeni düzenleme sayesinde emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşacak.