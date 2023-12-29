Ocak 2024'te %37.92 ZAM hesaplandı! SSK, Bağkur'luya 11.033 TL, Memura 34.322 TL maaş! 6 aylık enflasyon + 10 P. Refah Payı ile...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, merakla bekledikleri Ocak zammıyla ilgili son gelişmeleri öğrenmek için gün sayıyor. AA Finans'ın yaptığı Beklenti Anketi, enflasyon artışına dair önemli ipuçları sunarken, emekli aylıklarının Ocak'ta ne kadar zamlanacağı da hesaplanmaya başlandı. İşte merak edilenler...
Asgari ücret belirlendi, gözler memurların ve emeklilerin zamlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak.
5 AYLIK TÜFE YÜZDE 33.66
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi ortaya koyacak. Şu ana kadar bu verilerin 5 aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisinin belli olması kaldı.
YENİ ANKETTEN NE ÇIKTI?
Zam oranı merakla beklenirken; AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak gerçekleşti.
Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.92 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 37.92 olacak.
3 TAHMİN DAHA VAR
Ocak zammına ilişkin 3 tahmin daha bulunuyor. Bu tahminler de AA Finans'ın anketine yakın seyrediyor. Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39'a geriledi. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.08 olarak bekleniyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenine göre ise endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak dile getirdi. Bu tahmin, zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.59 olabileceğini gösteriyor.
EK İYİLEŞTİRME DE BEKLENİYOR
Tabii artış enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması da gündemde. Enflasyon artışına eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.
KÖK AYLIĞA MI YANSIYACAK?
Kesin oran ise çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Refah payı yasa ile verileceği için hazırlanacak düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak.
TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?
Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.344,00
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.481,92
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.619,84
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.757,76
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 10.895,68
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.033,60
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.171,52
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.309,44
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.447,36
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.585,28
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.723,20
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.861,12
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 11.999,04
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.136,96
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.274,88
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.412,80
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.481,76
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.550,72
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.688,64
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.826,56
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 12.964,48
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.102,40
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.240,32
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.378,24
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.516,16
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.654,08
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.792,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 13.929,92
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.067,84
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.205,76
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.343,68
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.481,60
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.619,52
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.757,44
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 14.895,36
Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.033,28
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.171,20
Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.309,12
Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.447,04
Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.584,96
Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.722,88
Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.860,80
Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 15.998,72
Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.136,64
Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.274,56
Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.412,48
Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.550,40
Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.688,32
Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 16.826,24
Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.102,08
Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.240,00
Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.377,92
Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.515,84
Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.653,76
Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.791,68
Mevcut maaş: 13.000,00
Yüzde 37.92 zamlı maaş: 17.929,60