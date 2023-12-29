Ocak 2024’te %37.92 ZAM hesaplandı! SSK, Bağkur’luya 11.033 TL, Memura 34.322 TL maaş! 6 aylık enflasyon + 10 P. Refah Payı ile...

5 AYLIK TÜFE YÜZDE 33.66 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi ortaya koyacak. Şu ana kadar bu verilerin 5 aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisinin belli olması kaldı.

Asgari ücret belirlendi, gözler memurların ve emeklilerin zamlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak.

YENİ ANKETTEN NE ÇIKTI?

Zam oranı merakla beklenirken; AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak gerçekleşti.

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.92 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 37.92 olacak.

3 TAHMİN DAHA VAR

Ocak zammına ilişkin 3 tahmin daha bulunuyor. Bu tahminler de AA Finans'ın anketine yakın seyrediyor. Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39'a geriledi. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.08 olarak bekleniyor.